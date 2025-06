ifemedi GmbH

Natürlich schön: Mit Meereskiefernextrakt Pigmentveränderungen reduzieren

Pycnogenol®, der Pflanzenextrakt aus der französischen Meereskiefernrinde, unterstützt die Hautmatrix

Unsere Haut ist täglich gefordert - Sonne, Wind, Hitze, Kälte und Umweltgifte setzen ihr sichtbar zu. Doch eine gesunde Haut trotzt diesen Herausforderungen: Sie bleibt elastisch, gut durchfeuchtet und bewahrt ihr strahlendes Aussehen. Im Innersten sorgt ein komplexes Netzwerk aus Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure - die sogenannte extrazelluläre Matrix - dafür, dass die Haut stabil, geschmeidig und widerstandsfähig bleibt.[1] Ein natürlicher Wirkstoff, der genau hier ansetzt und diese Hautstruktur von innen heraus stärkt und vor allem Hyperpigmentierung reduzieren kann, ist Pycnogenol® - der patentierte Pflanzenextrakt aus der Rinde der französischen Meereskiefer.

Verringter Feuchtigkeitsverlust der Haut

In einer Studie mit Frauen im Alter zwischen 55 und 68 Jahren konnte Pycnogenol® die Hautfeuchtigkeit um 21 % steigern - insbesondere bei trockener Haut. Die Hautelastizität nahm um 25 % zu, die Hautermüdung sank um 30 %, Falten reduzierten sich um 3 % und die Haut wurde um 6 % glatter.[2] Auch in einer zweiten aktuellen Studie mit 78 Outdoor-Arbeitern konnte die Elastizität signifikant verbessert und der Feuchtigkeitsverlust im Sommer um 14 % reduziert werden.[3] Diese Ergebnisse belegen: Pycnogenol® unterstützt die Schutzbarriere der Haut, wirkt transepidermalem Wasserverlust entgegen und trägt so zu einem jugendlichen, gesunden Hautbild bei.[4]

Schutz vor UV-Schäden & Hyperpigmentierung

Neben seiner Wirkung auf die Hautfeuchtigkeit und -elastizität zeigte Pycnogenol® auch lichtschützende Eigenschaften und konnte die Entstehung von Melasma - einer hormonell oder UV-bedingten Hyperpigmentierung - sichtbar reduzieren.[5],[6] Der Effekt beruht unter anderem auf der Hemmung des Enzyms Tyrosinase, das für die Melaninbildung verantwortlich ist.[7] Zusätzlich erhöhte Pycnogenol® die UV-Toleranz der Haut und reduzierte UV-bedingte Pigmentveränderungen.

Positive Effekte auf Wundheilung, Augengesundheit und Gelenkfunktion

Dank seiner Wirkung auf die extrazelluläre Matrix kann Pycnogenol® in folgenden Bereichen eine Therapieoption sein:

Wundheilung : Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure spielen eine zentrale Rolle im Wundheilungsprozess - Pycnogenol® unterstützt deren Funktion in der extrazellulären Matrix und fördert so nachweislich eine effiziente Wundheilung.

: Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure spielen eine zentrale Rolle im Wundheilungsprozess - Pycnogenol® unterstützt deren Funktion in der extrazellulären Matrix und fördert so nachweislich eine effiziente Wundheilung. Trockene Augen : Pycnogenol® unterstützt die Bildung körpereigener Hyaluronsäure, einem natürlichen Bestandteil des Tränenfilms.

: Pycnogenol® unterstützt die Bildung körpereigener Hyaluronsäure, einem natürlichen Bestandteil des Tränenfilms. Gelenkgesundheit: Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure sind zudem essenzielle Bestandteile des Gelenkknorpels - klinische Studien zeigen, dass Pycnogenol® Gelenkbeschwerden und -steifigkeit lindern und die Beweglichkeit verbessern kann. Die entzündungshemmende Wirkung und der Schutz der Gelenkstruktur werden durch erhöhte Konzentrationen aktiver Pycnogenol®-Metabolite in der Gelenkflüssigkeit belegt.

Pycnogenol® ist ein natürlicher Pflanzenextrakt mit umfassenden, wissenschaftlich belegten Vorteilen für die Hautgesundheit. Durch die Förderung der körpereigenen Produktion von Kollagen und Hyaluronsäure sowie den Schutz vor dem Abbau von Elastin trägt Pycnogenol® zu einem besser durchfeuchteten Hautbild bei. Darüber hinaus bietet der Extrakt Schutz vor lichtbedingter Hautalterung und Pigmentstörungen wie Melasma. Die Wirkung von innen unterstützt die Haut nachhaltig - für ein frisches, ebenmäßiges und jugendlich wirkendes Erscheinungsbild. Die positiven Effekte gehen über die Hautpflege hinaus: Auch Gelenkfunktionen, die Wundheilung sowie die Augengesundheit können durch die Einnahme von Pycnogenol® profitieren. Damit ist der Extrakt eine wertvolle Ergänzung für alle, die Gesundheit und äußere Schönheit auf natürliche Weise miteinander verbinden möchten.

