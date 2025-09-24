WestLotto

Eurojackpot: rd. 21,2 Mio. Euro in den Rhein-Sieg-Kreis

NRW-Glück im zweiten und dritten Rang bei Eurojackpot

Die vergangene Dienstagsziehung (23. September) von Eurojackpot lässt fünf Tipper aus Nordrhein-Westfalen jubeln. Einer von ihnen wird zum 21-fachen Millionär. Vier weitere erhalten sechsstellige Beträge.

Im finnischen Helsinki wurden die Gewinnzahlen 7, 18, 31, 32, 33 sowie die beiden Eurozahlen 10 und 11 gezogen. Mit diesen Zahlen wurde der 120-Millionen-Euro-Jackpot der europäischen Lotterie bei der Dienstagsziehung (23. September) in Berlin geknackt. Aber auch in Nordrhein-Westfalen können sich Tipper über sechs- und achtstellige Gewinnbeträge freuen.

Mit wenig Einsatz zum 21-fachen Millionär

Einem Nordrhein-Westfalen aus dem Rhein-Sieg-Kreis fehlte nur eine Eurozahl zum Knacken des Jackpots. Mit seinem bei www.westlotto.de abgegebenen Tipp für nur 12,75 Euro landete der Spielteilnehmer im zweiten Rang. Da dies keinem anderen Tipper gelungen ist, geht der gesamte Jackpot dieser Gewinnklasse ins Rheinland. Der genaue Betrag lautet: 21.177.159,20 Euro. Dies ist bisher der höchste Lotteriegewinn des Jahres, der in Nordrhein-Westfalen ausgezahlt wird.

Dritter Rang

Vier weitere Spielteilnehmer aus NRW waren in der dritten Gewinnklasse erfolgreich. Sie haben ihre Spielscheine bei gewerblichen Spielvermittlern (3 x) abgegeben. Ein weiterer Glückstipp stammt aus einer WestLotto-Annahmestelle im Kreis Steinfurt.

Die vier Nordrhein-Westfalen erhalten jeweils 154.155,20 Euro. Weitere acht Tipper aus Baden-Württemberg, Hamburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Finnland, Schweden (2 x) und der Tschechischen Republik bekommen den gleichen Betrag.

Nächste Ziehung am Freitag

Die nächste Chance auf einen Gewinn bei Eurojackpot wartet bereits am 26. September (Freitag). Bei dieser Ziehung startet der Jackpot wieder mit zehn Millionen Euro. Die Spielteilnahme ist am Freitag bis 19 Uhr in den WestLotto-Annahmestellen sowie im Internet unter www.westlotto.de möglich.

