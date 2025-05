n6

n6 baut europäische Präsenz aus, um Wissenschaftler zu unterstützen und NGS-Workflows zu vereinfachen

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire)

n6, der preisgekrönte Innovator im Bereich Workflow-Lösungen für die Next-Generation-Sequenzierung (NGS), freut sich, eine bedeutende Erweiterung seiner Aktivitäten in Europa bekannt zu geben. Aufbauend auf der Dynamik, die durch die Auszeichnung als „Best New Product" bei der SLAS Anfang dieses Jahres entstanden ist, verstärkt n6 sein Engagement für die Unterstützung von Wissenschaftlern in ganz Europa, indem es komplexe Arbeitsabläufe vereinfacht und transformative Tools direkt in die Forschungsgemeinschaft bringt.

Im Rahmen dieser Expansion freut sich n6, diese Woche auf der SLAS Europe 2025 in Hamburg am Stand 1202 vertreten zu sein. Das Team freut sich darauf, Wissenschaftler zu treffen, mehr über ihre Forschungsarbeiten zu erfahren und die neuesten Fortschritte bei der Optimierung von NGS-Workflows auszutauschen.

In einem bedeutenden Schritt zur Verbesserung der Zugänglichkeit und des Kundensupports hat n6 drei neue Vertriebspartnerschaften in Europa unterzeichnet:

Diese Partnerschaften werden sicherstellen, dass mehr Wissenschaftler Zugang zu den innovativen Lösungen von n6 erhalten, unterstützt durch lokales Fachwissen und Support.

„Bei n6 war es schon immer unsere Mission, die Bedürfnisse von Wissenschaftlern an erste Stelle zu setzen", erklärte Pranav Patel, CEO von n6. „Der Gewinn der Best New Product-Auszeichnung auf der SLAS war eine große Ehre, aber was uns jeden Tag antreibt, ist zu sehen, wie unsere Technologie in Labors auf der ganzen Welt einen echten Unterschied macht. Wir freuen uns sehr, diese Woche auf der SLAS Europe vertreten zu sein, Forscher zu treffen und unsere Reichweite in Europa auszubauen. Mit unseren neuen Vertriebspartnern machen wir es Wissenschaftlern noch einfacher, einen der wichtigsten Teile des NGS-Workflows zu optimieren und zu vereinfachen."

Seit seiner Einführung hat n6 kontinuierlich in kundenorientierte Innovationen investiert, um sicherzustellen, dass seine Lösungen den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen der wissenschaftlichen Gemeinschaft nicht nur gerecht werden, sondern diese sogar übertreffen. Das Unternehmen lädt alle Besucher der SLAS Europe ein, den Stand 1202 zu besuchen und aus erster Hand zu erfahren, wie n6 die Zukunft der NGS-Workflows gestaltet.

Informationen zu n6

n6 hat es sich zur Aufgabe gemacht, Wissenschaftlern innovative, benutzerfreundliche Lösungen zur Verfügung zu stellen, die NGS-Workflows rationalisieren und die Forschung beschleunigen. Mit einer kundenorientierten Denkweise und einer Leidenschaft für wissenschaftlichen Fortschritt definiert n6 neu, was im Labor möglich ist.

