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WM-Viertelfinale Spanien – Belgien live im ZDF

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Mainz (ots)

Fast zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sahen gestern Abend live im ZDF, wie Europameister Spanien im Achtelfinale gegen Portugal mit 1:0 gewann – die "sportstudio live"-Übertragung erzielte einen Marktanteil von 43,5 Prozent und war die besteingeschaltete TV-Sendung des Tages. Auch beim nächsten WM-Abend live im ZDF ist "La Furia Roja" erneut zu erleben – dann gegen die "Roten Teufel", die in der vergangenen Nacht im Achtelfinale WM-Gastgeber USA besiegten: Das Viertelfinale Spanien – Belgien steht am Freitag, 10. Juli 2026, auf dem ZDF-Programm – der Anstoß in Los Angeles erfolgt um 21.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (15.00 Uhr Ortszeit), das Spiel kommentiert Oliver Schmidt.

Moderator Jochen Breyer stimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer am Freitag ab 20.15 Uhr auf das zweite Viertelfinal-Spiel der Fußball-WM 2026 ein. Mit dabei im ZDF-WM-Studio sind die Experten Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich. In der Halbzeitpause des Viertelfinales ist ab 21.45 Uhr das "heute journal" mit Marietta Slomka zu sehen, "sportstudio live" ist bis 23.35 Uhr im ZDF auf Sendung.

WM-Finale live im ZDF

Ein Halbfinale der WM wird ebenso im ZDF zu sehen wie am Sonntag, 19. Juli 2026, das WM-Finale. Ab 19.30 Uhr öffnet das ZDF-WM-Studio zum langen Abschlussabend des XXL-Turniers. Ausführliche Zusammenfassungen der bisherigen WM-Spiele finden sich weiter online im ZDF-Streaming-Portal, auf sportstudio.de und im Nachrichtenportal ZDFheute.de. Die neuesten Entwicklungen bietet während der Weltmeisterschaft rund um die Uhr der WM-Liveblog im Online-Nachrichtenportal ZDFheute und in der ZDFheute-App.

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Bei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.

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