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ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 28/26

Mainz (ots)

Woche 28/26

Fr., 10.7.

Bitte Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten:

20.15     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   (VPS 20.14/HD/Dd 5.1/UT)
          aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer,
          Per Mertesacker und Christian Streich

21.00     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
          Portugal / Spanien - USA / Belgien 
          Viertelfinale 
          Übertragung aus Los Angeles/USA
          Kommentator: Oliver Schmidt

          In der Halbzeitpause:
          gegen 21.45 heute journal (VPS 22.45)
                      Wetter
                      Moderation: Marietta Slomka

          Verlängerung und Elfmeterschießen möglich


          Volleyball bei sportstudio.de: Nations League der 
          Frauen Deutschland – Niederlande aus Belgrad/Serbien 
          mit Kommentator Dirk Berscheidt ab 20.00 Uhr 
          im Livestream

23.00     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   (HD/Dd 5.1/UT)
          Highlights, Analysen, Interviews 
          aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer,
          Per Mertesacker und Christian Streich

23.35     heute-show extra - Next Stop Köster   (VPS 23.15)

 0.05     aspekte (VPS 23.45)

 0.50     Schuld & Sühne mit Paulina Krasa   (VPS 0.45)

 1.35     Terra X History   (VPS 1.30)
          Unsere Fußballhelden

 2.20     Terra X   (VPS 2.15)
          Asien

 3.05     Terra X   (VPS 3.00)
          Faszination Erde - mit Hannah Emde

 3.50     Der Alte   (VPS 20.15) 

 4.50-    hallo deutschland   (VPS 4.30)
 5.30

("Terra X: Albrecht Dürer - Superstar" und "heute journal update" entfallen.)

______________________________






zu Fr., 10.7.


Die Serie "SOKO Leipzig" verschiebt sich wie folgt:


Fr., 17.07.   21.15   Tod im Gericht
Fr., 24.07.   21.15   Einsame Wölfe
Fr., 31.07.   21.15   Die Angst fährt mit
Fr., 07.08.   21.15   Besondere Einsatzlage
Fr., 14.08.   21.15   Sag mir, wo du stehst
Fr., 28.08.   21.15   Ungehört
Fr., 04.09.   21.15   Die Königin
Fr., 11.09.   21.15   Schlüssel zur Wahrheit

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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