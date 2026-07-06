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ZDF-Programmänderung Woche 28/26

Mainz (ots)

Woche 28/26 Fr., 10.7. Bitte Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 20.14/HD/Dd 5.1/UT) aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich 21.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) Portugal / Spanien - USA / Belgien Viertelfinale Übertragung aus Los Angeles/USA Kommentator: Oliver Schmidt In der Halbzeitpause: gegen 21.45 heute journal (VPS 22.45) Wetter Moderation: Marietta Slomka Verlängerung und Elfmeterschießen möglich Volleyball bei sportstudio.de: Nations League der Frauen Deutschland – Niederlande aus Belgrad/Serbien mit Kommentator Dirk Berscheidt ab 20.00 Uhr im Livestream 23.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (HD/Dd 5.1/UT) Highlights, Analysen, Interviews aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich 23.35 heute-show extra - Next Stop Köster (VPS 23.15) 0.05 aspekte (VPS 23.45) 0.50 Schuld & Sühne mit Paulina Krasa (VPS 0.45) 1.35 Terra X History (VPS 1.30) Unsere Fußballhelden 2.20 Terra X (VPS 2.15) Asien 3.05 Terra X (VPS 3.00) Faszination Erde - mit Hannah Emde 3.50 Der Alte (VPS 20.15) 4.50- hallo deutschland (VPS 4.30) 5.30 ("Terra X: Albrecht Dürer - Superstar" und "heute journal update" entfallen.) ______________________________ zu Fr., 10.7. Die Serie "SOKO Leipzig" verschiebt sich wie folgt: Fr., 17.07. 21.15 Tod im Gericht Fr., 24.07. 21.15 Einsame Wölfe Fr., 31.07. 21.15 Die Angst fährt mit Fr., 07.08. 21.15 Besondere Einsatzlage Fr., 14.08. 21.15 Sag mir, wo du stehst Fr., 28.08. 21.15 Ungehört Fr., 04.09. 21.15 Die Königin Fr., 11.09. 21.15 Schlüssel zur Wahrheit

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