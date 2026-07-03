ZDF-Programmänderung KW 28/26
Mainz (ots)
ZDF Mainz, Z AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung, Tel. 06131 – 7015245/34 Mainz, 3. Juli 2026/pl0307n2.docx ZDF-Programmänderung Woche 28/26 So., 5.7. Bitte Beginnzeitänderungen ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 Inga Lindström: Klang der Sehnsucht 21.45 heute journal (VPS 23.15) 22.15 Rosamunde Pilcher: Pralinen zum Frühstück (VPS 21.45) (Weiterer Ablauf ab 23.45 Uhr wie vorgesehen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell