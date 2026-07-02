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ZDF

ZDF-Programmänderung ab KW 27/26

Mainz (ots)

ZDF Mainz, Z AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung, Tel. 06131 – 7015245/34
Mainz, 2. Juli 2026/pl0207n1.docx



ZDF-Programmänderung


Woche 27/26

Do., 2.7.

Bitte Endzeitkorrektur beachten:

 4.45-     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   (VPS 04.44)
 7.15      Schweiz - Algerien 
           Sechzehntelfinale 
           . . . 



Woche 28/26

Sa., 4.7.

Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 

17.05     Länderspiegel

17.30     ZDF.reportage   (VPS 17.35)
          Brennpunkt Freibad

18.05     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   (VPS 18.00)
          aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramer
          und Per Mertesacker

(Weiterer Ablauf ab 19.00 Uhr wie vorgesehen.)


Mo., 6.7.

Bitte Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten:

20.15     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   (VPS 20.14/HD/Dd 5.1/UT)
          aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer und Per Mertesacker

21.00     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
          W83 - W84 
          Achtelfinale 
          Übertragung aus Dallas/USA
          Kommentator: Oliver Schmidt

          In der Halbzeitpause:
          21.45 heute journal (HD/UT) (VPS 23.15)
                Wetter
                Moderation: Marietta Slomka

          Verlängerung und Elfmeterschießen möglich

23.00     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   (HD/Dd 5.1/UT)
          Highlights, Analysen, Interviews 
          aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer und Per Mertesacker

23.30     Montagskino im ZDF   (VPS 23.45)
          Die letzte Nacht in Palermo

 1.15     Notruf Hafenkante   (VPS 1.30)

 2.00     SOKO Stuttgart   (VPS 2.15)

 2.45     SOKO Potsdam   (VPS 3.00)

 3.30     WISO   (VPS 3.45)

 4.15     Bares für Rares - Lieblingsstücke   (VPS 4.30)

 4.45-    hallo deutschland   (VPS 5.00)
 5.30


(Der Zweiteiler "Die Frau im Meer (1) und (2) entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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