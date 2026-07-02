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ZDF-Programmänderung ab KW 27/26

Mainz (ots)

ZDF Mainz, Z AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung, Tel. 06131 – 7015245/34 Mainz, 2. Juli 2026/pl0207n1.docx ZDF-Programmänderung Woche 27/26 Do., 2.7. Bitte Endzeitkorrektur beachten: 4.45- ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 04.44) 7.15 Schweiz - Algerien Sechzehntelfinale . . . Woche 28/26 Sa., 4.7. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 17.05 Länderspiegel 17.30 ZDF.reportage (VPS 17.35) Brennpunkt Freibad 18.05 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 18.00) aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramer und Per Mertesacker (Weiterer Ablauf ab 19.00 Uhr wie vorgesehen.) Mo., 6.7. Bitte Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 20.14/HD/Dd 5.1/UT) aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer und Per Mertesacker 21.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) W83 - W84 Achtelfinale Übertragung aus Dallas/USA Kommentator: Oliver Schmidt In der Halbzeitpause: 21.45 heute journal (HD/UT) (VPS 23.15) Wetter Moderation: Marietta Slomka Verlängerung und Elfmeterschießen möglich 23.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (HD/Dd 5.1/UT) Highlights, Analysen, Interviews aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer und Per Mertesacker 23.30 Montagskino im ZDF (VPS 23.45) Die letzte Nacht in Palermo 1.15 Notruf Hafenkante (VPS 1.30) 2.00 SOKO Stuttgart (VPS 2.15) 2.45 SOKO Potsdam (VPS 3.00) 3.30 WISO (VPS 3.45) 4.15 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 4.30) 4.45- hallo deutschland (VPS 5.00) 5.30 (Der Zweiteiler "Die Frau im Meer (1) und (2) entfällt.)

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