Sonntag, 5. Juli 2026, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten
Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
live aus dem Sendezentrum Mainz
Mainz (ots)
Bitte geänderten Programmtext beachten!!
Sonntag, 5. Juli 2026, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten
Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
live aus dem Sendezentrum Mainz
Urlaubsfeeling! Kiwi präsentiert eine kulinarische Weltreise, eine Wasserrutschen-Challenge mit Paul Janke, Retro-Camping, den Fernsehgarten-Klubtanz und natürlich die passende Musik.
Gäste: Höhner, Loona x Felix Harrer x Rednex, Lucas Cordalis, Bürger Lars Dietrich und Marti Fischer, Christin Stark, Nick Howard, Fidi Steinbeck, Blue Lagoon und Julian David.
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