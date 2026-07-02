PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

Sonntag, 5. Juli 2026, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten
Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
live aus dem Sendezentrum Mainz

Mainz (ots)

Bitte geänderten Programmtext beachten!!

Sonntag, 5. Juli 2026, 12.00 Uhr

ZDF-Fernsehgarten

Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste

live aus dem Sendezentrum Mainz

Urlaubsfeeling! Kiwi präsentiert eine kulinarische Weltreise, eine Wasserrutschen-Challenge mit Paul Janke, Retro-Camping, den Fernsehgarten-Klubtanz und natürlich die passende Musik.

Gäste: Höhner, Loona x Felix Harrer x Rednex, Lucas Cordalis, Bürger Lars Dietrich und Marti Fischer, Christin Stark, Nick Howard, Fidi Steinbeck, Blue Lagoon und Julian David.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
  • 01.07.2026 – 15:12

    ZDF-Programmänderung KW 27/26

    Mainz (ots) - ZDF Mainz, Z AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung, Tel. 06131 – 7015245/34 Mainz, 1. Juli 2026/pl0107n1.docx ZDF-Programmänderung Woche 27/26 Do., 2.7. Bitte Programmänderung um 19.25 Uhr beachten: 19.25 maybrit illner spezial (VPS 19.24/HD/UT) Der Polit-Talk im ZDF Im Streaming: 2. Juli 2026, 19.25 Uhr bis 2. Juli 2028 (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wir vorgesehen. "Notruf Hafenkante" verschiebt sich auf 2.30 Uhr und ersetzt die ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 15:11

    ZDF-Programmänderung ab KW 28/26

    Mainz (ots) - ZDF Mainz, Z AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung, Tel. 06131 – 7015245/34 Mainz, 1. Juli 2026/pl0107n2.docx ZDF-Programmänderung Woche 28/26 Sa., 4.7. Bitte nochmalige Programmänderung um 5.55 Uhr beachten: 5.55 Löwenzahn (VPS 5.54/HD/AD/UT) Fußball - Das Wunder von Bärstadt Fritz Fuchs Guido Hammesfahr Nachbar Paschulke Helmut Krauss Zeugwart Krause Volker Zack Michalowski Paul Amon Wendel Max David Dieckert Max' Vater Robert Lohr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren