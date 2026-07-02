ZDF

Sonntag, 5. Juli 2026, 12.00 Uhr

ZDF-Fernsehgarten

Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste

live aus dem Sendezentrum Mainz

Mainz (ots)

Bitte geänderten Programmtext beachten!!

Sonntag, 5. Juli 2026, 12.00 Uhr

ZDF-Fernsehgarten

Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste

live aus dem Sendezentrum Mainz

Urlaubsfeeling! Kiwi präsentiert eine kulinarische Weltreise, eine Wasserrutschen-Challenge mit Paul Janke, Retro-Camping, den Fernsehgarten-Klubtanz und natürlich die passende Musik.

Gäste: Höhner, Loona x Felix Harrer x Rednex, Lucas Cordalis, Bürger Lars Dietrich und Marti Fischer, Christin Stark, Nick Howard, Fidi Steinbeck, Blue Lagoon und Julian David.

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