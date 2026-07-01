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ZDF

ZDF-Programmänderung ab KW 28/26

Mainz (ots)

ZDF Mainz, Z AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung, Tel. 06131 – 7015245/34
Mainz, 1. Juli 2026/pl0107n2.docx



ZDF-Programmänderung



Woche 28/26

Sa., 4.7.

Bitte nochmalige Programmänderung um 5.55 Uhr beachten:

 5.55     Löwenzahn    (VPS 5.54/HD/AD/UT)
          Fußball - Das Wunder von Bärstadt

          Fritz Fuchs 	Guido Hammesfahr 
          Nachbar Paschulke 	Helmut Krauss 
          Zeugwart Krause 	Volker Zack Michalowski 
          Paul 	Amon Wendel 
          Max 	David Dieckert 
          Max' Vater 	Robert Lohr 
          Ramona 	Anne Ratte-Polle 
          Trainer Siggi 	Mirco Reseg 

          Schnitt: Katja Fischer
          Musik: Christian Biegai
          Kamera: Christian Marohl
          Buch: Eckehard Weis
          Regie: Wolfgang Eißler
          Deutschland 2014
          Im Streaming: 1. Juli 2026, 10.00 Uhr bis 1. Juli 2031


Die Serie "Die Mädchen-WG: Urlaub ohne Eltern" verschiebt sich wie folgt:

Sa., 11.07. 5.30 Uhr  Nagellack für den guten Zweck
Sa., 11.07. 5.55 Uhr  Gemeinsame Reitstunde
Sa., 18.07. 5.30 Uhr  In schwindelnder Höhe
Sa., 18.07. 5.55 Uhr  Riskantes Felswandklettern
Sa., 25.07. 5.30 Uhr  Highspeed auf der Rennstrecke
Sa., 25.07. 5.55 Uhr  Rasen und Golfball schlagen
Sa., 01.08. 5.30 Uhr  Partyplanung und Hundepflege
Sa., 01.08. 5.55 Uhr  Die Villa feiert!


Fr., 10.7.

23.45     aspekte
          Bitte Ergänzung beachten:
          Operation Erinnerungskultur
          Der (aufhaltsame) Aufstieg der Nazis


 Woche 32/26

Sa., 1.8.

Bitte Programmänderung ab 5.30 Uhr beachten:

 5.30     Die Mädchen-WG: Urlaub ohne Eltern   (VPS 5.29)
          Partyplanung und Hundepflege
          (Text und weitere Angaben s. 25.7.2026)

 5.55     Die Mädchen-WG: Urlaub ohne Eltern   (VPS 5.54)
          Die Villa feiert!
          (Text und weitere Angaben s. 25.7.2026)


Die Serie "Die Jungs-WG: Abenteuer Amsterdam" verschiebt sich wie folgt:

Sa., 08.08. 5.30 Uhr  WG, ahoi!
Sa., 08.08. 5.55 Uhr  Im Einsatz
Sa., 15.08. 5.30 Uhr  Großstadt-Bummel
Sa., 15.08. 5.55 Uhr  Ekelig!

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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