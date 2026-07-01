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ZDF-Programmänderung ab KW 28/26

Mainz (ots)

ZDF Mainz, Z AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung, Tel. 06131 – 7015245/34 Mainz, 1. Juli 2026/pl0107n2.docx ZDF-Programmänderung Woche 28/26 Sa., 4.7. Bitte nochmalige Programmänderung um 5.55 Uhr beachten: 5.55 Löwenzahn (VPS 5.54/HD/AD/UT) Fußball - Das Wunder von Bärstadt Fritz Fuchs Guido Hammesfahr Nachbar Paschulke Helmut Krauss Zeugwart Krause Volker Zack Michalowski Paul Amon Wendel Max David Dieckert Max' Vater Robert Lohr Ramona Anne Ratte-Polle Trainer Siggi Mirco Reseg Schnitt: Katja Fischer Musik: Christian Biegai Kamera: Christian Marohl Buch: Eckehard Weis Regie: Wolfgang Eißler Deutschland 2014 Im Streaming: 1. Juli 2026, 10.00 Uhr bis 1. Juli 2031 Die Serie "Die Mädchen-WG: Urlaub ohne Eltern" verschiebt sich wie folgt: Sa., 11.07. 5.30 Uhr Nagellack für den guten Zweck Sa., 11.07. 5.55 Uhr Gemeinsame Reitstunde Sa., 18.07. 5.30 Uhr In schwindelnder Höhe Sa., 18.07. 5.55 Uhr Riskantes Felswandklettern Sa., 25.07. 5.30 Uhr Highspeed auf der Rennstrecke Sa., 25.07. 5.55 Uhr Rasen und Golfball schlagen Sa., 01.08. 5.30 Uhr Partyplanung und Hundepflege Sa., 01.08. 5.55 Uhr Die Villa feiert! Fr., 10.7. 23.45 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Operation Erinnerungskultur Der (aufhaltsame) Aufstieg der Nazis Woche 32/26 Sa., 1.8. Bitte Programmänderung ab 5.30 Uhr beachten: 5.30 Die Mädchen-WG: Urlaub ohne Eltern (VPS 5.29) Partyplanung und Hundepflege (Text und weitere Angaben s. 25.7.2026) 5.55 Die Mädchen-WG: Urlaub ohne Eltern (VPS 5.54) Die Villa feiert! (Text und weitere Angaben s. 25.7.2026) Die Serie "Die Jungs-WG: Abenteuer Amsterdam" verschiebt sich wie folgt: Sa., 08.08. 5.30 Uhr WG, ahoi! Sa., 08.08. 5.55 Uhr Im Einsatz Sa., 15.08. 5.30 Uhr Großstadt-Bummel Sa., 15.08. 5.55 Uhr Ekelig!

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