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Bundeskanzler Friedrich Merz bei Maybrit Illner im ZDF

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Mainz (ots)

"maybrit illner spezial": Bundeskanzler Friedrich Merz stellt sich am Donnerstag, 2. Juli 2026, direkt nach den 19.00 Uhr-"heute"-Nachrichten den Fragen von Maybrit Illner.

Der Druck ist enorm. Der Koalitionsausschuss will sich noch diese Woche auf ein großes Reformpaket verständigen – trotz der Differenzen zwischen CDU, CSU und SPD und der schwierigen Haushaltslage. Werden diese Reformen reichen, um das Land aus der Dauer-Krise und die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen? Kommt die Steuerreform – und damit eine Entlastung für die große Mehrheit? Werden die Lasten fair verteilt? Und warum schwindet das Vertrauen in den Kanzler und seine Regierung so massiv?

"maybrit illner spezial" am 2. Juli 2026 um 19.25 Uhr live im ZDF.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs telefonisch unter 030 – 2099-1096 oder per E-Mail an Krebs.B@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen "maybrit illner" im ZDF-Streaming-Portal

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