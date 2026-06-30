PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

Bundeskanzler Friedrich Merz bei Maybrit Illner im ZDF

Bundeskanzler Friedrich Merz bei Maybrit Illner im ZDF
  • Bild-Infos
  • Download

Mainz (ots)

"maybrit illner spezial": Bundeskanzler Friedrich Merz stellt sich am Donnerstag, 2. Juli 2026, direkt nach den 19.00 Uhr-"heute"-Nachrichten den Fragen von Maybrit Illner.

Der Druck ist enorm. Der Koalitionsausschuss will sich noch diese Woche auf ein großes Reformpaket verständigen – trotz der Differenzen zwischen CDU, CSU und SPD und der schwierigen Haushaltslage. Werden diese Reformen reichen, um das Land aus der Dauer-Krise und die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen? Kommt die Steuerreform – und damit eine Entlastung für die große Mehrheit? Werden die Lasten fair verteilt? Und warum schwindet das Vertrauen in den Kanzler und seine Regierung so massiv?

"maybrit illner spezial" am 2. Juli 2026 um 19.25 Uhr live im ZDF.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

Kontakt
Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs telefonisch unter 030 – 2099-1096 oder per E-Mail an Krebs.B@zdf.de.
Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos  
Pressefotos erhalten Sie als  Download (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. 
 
Weitere Informationen
 "maybrit illner" im ZDF-Streaming-Portal

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
  • 30.06.2026 – 14:10

    ZDF-Programmänderung ab KW 28/26

    Mainz (ots) - ZDF Mainz, Z AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung, Tel. 06131 – 7015245/34 Mainz, 30. Juni 2026/pl3006n1.docx ZDF-Programmänderung Woche 28/26 Sa., 4.7. Bitte Programmänderung ab 17.05 Uhr beachten: 17.05 Länderspiegel 17.30 ZDF.reportage (VPS 17.35) Brennpunkt Freibad 18.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (HD/Dd 5.1/UT) aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramer und Per Mertesacker 19.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 12:05

    ZDF-Programmhinweis / Dienstag, 4. August 2026, 22.15 Uhr / Zwischen uns die Wahrheit

    Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: 37° Zwischen uns die Wahrheit Film von Max Damm Debatten über Corona, Kriege oder verborgene Interessen spalten nicht nur in Talkshows; sie belasten Familien und Freundschaften. Was bleibt, wenn jeder seine eigene Wahrheit hat? Der Film begleitet Menschen, die auf sehr unterschiedliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren