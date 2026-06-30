ZDF

ZDF beim Filmfest München: Vielfältige Perspektiven und neue Handschriften

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Beim traditionellen ZDF-Get-together "Orange Hour" im Rahmen des 43. Filmfest München kamen rund 650 Gäste, Produktionsschaffende, Kreative und Schauspielerinnen und Schauspieler zusammen – mit dabei waren unter anderen Erfolgsautorin Juli Zeh, die für die Dramaserie "Die falsche Tochter" erstmals Original-Drehbücher für eine TV-Produktion geschrieben hat, Heino Ferch, Lili Epply, Tobias Moretti, der in der ZDF-Serie "München Beats" eine Hauptrolle spielt, sowie Julia Koschitz, Elena Uhlig, Fritz Karl, Walter Sittler, Armin Rohde, Matthias Koeberlin, Thomas Heinze, Christina Hecke, Maria Furtwängler und viele mehr. Auf dem Filmfest München ist das ZDF in diesem Jahr mit insgesamt 16 Auftrags- und Koproduktionen vertreten.

In ihrer Begrüßungsrede betonten ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke und Heike Hempel, Leiterin der Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie II, den Anspruch des ZDF, für Kreative die erste Adresse und zugleich ein verlässlicher Partner für Produzentinnen und Produzenten zu sein. Mit Blick auf die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als verlässlicher Partner der deutschen Kreativwirtschaft sagte Bilke: "Gerade in Zeiten tiefgreifender Veränderungen sind langfristige Zusammenarbeit, Investitionen in fiktionale Programme und ein kontinuierlicher Dialog mit der Branche wichtiger denn je." Gleichzeitig unterstrich sie die demokratische Verantwortung öffentlich-rechtlicher Medien und deren Rolle für gesellschaftlichen Dialog, kulturelle Vielfalt und den Medienstandort Deutschland.

Nadine Bilke und Heike Hempel verwiesen zudem auf den Einsatz künstlicher Intelligenz und veränderte Nutzungsgewohnheiten: Diese eröffneten neue kreative Möglichkeiten und stellen Medienanbieter zugleich vor die Aufgabe, Inhalte noch gezielter für unterschiedliche Zielgruppen zu entwickeln und sichtbar zu machen. Für das ZDF bleibe dabei entscheidend, dass weiterhin originelle Geschichten und die Menschen, die sie entwickeln, im Mittelpunkt stehen.

Regieprogramm schafft nachhaltige Entwicklungsmöglichkeiten für Regisseurinnen

Besondere Bedeutung kommt dabei dem ZDF-Regieprogramm zu. "Vielfältige Perspektiven und neue Handschriften sind entscheidend für die Zukunft unserer Programme", betonte Heike Hempel. "Mit unserem Regieprogramm schaffen wir nachhaltige Entwicklungsmöglichkeiten für Regisseurinnen und eröffnen ihnen den Weg in etablierte Reihen, Serien und Fernsehfilme." Der nachhaltige Erfolg des 2018 gestarteten Programms zeigt sich auch an den beruflichen Werdegängen seiner Teilnehmerinnen: Viele von ihnen arbeiten heute kontinuierlich für das ZDF sowie für andere Sender, Streamingplattformen und Kinoproduktionen.

Mit insgesamt 16 Auftrags- und Koproduktionen ist das ZDF in diesem Jahr auf dem Filmfest München vertreten. Im Wettbewerb und in den verschiedenen Sektionen laufen unter anderem "München Beats", "Die falsche Tochter", "Gentle Monster", "Das geträumte Abenteuer", "Neues Land", "Bärenjagen" und "Identitti". Bereits zum Auftakt wurde die sechsteilige ZDF-Serie "Wake Up" mit dem Bernd Burgemeister Fernsehpreis für die beste TV-Serie ausgezeichnet.

Kontakt

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 – 70-12108 oder per E-Mail an pressedesk@zdf.de.

Bei Fragen zu den auf dem Filmfest München vertretenen ZDF-Produktionen erreichen Sie Lisa Miller telefonisch unter 089 – 9955-1962 oder per E-Mail an miller.l@zdf.de.

Pressefotos

Fotos "Das ZDF auf dem Filmfest München" erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen

- Hier finden Sie die Pressemappe: Das ZDF auf dem Filmfest München

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell