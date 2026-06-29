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ZDF

ZDF-Programmänderung KW 27/26

Mainz (ots)

ZDF-Programmänderung



Woche 27/26

Mi., 1.7.

Bitte Beginnzeitänderungen ab 21.45 Uhr und Programmergänzung beachten: 

21.45     heute journal 

22.00     Marie Brand und die falsche Wahrheit   (VPS 22.15)

23.30     Markus Lanz   (VPS 23.45)

 0.30     heute journal update   (VPS 0.45)

 0.45     Retro Battles – Die Trends der 90er   (VPS 1.00)

 1.30     Retro Battles – Die Trends der 90er   (VPS 1.45)

 2.15     besseresser: Klassiker aus den 80ern   (VPS 2.30)

 3.00     besseresser: Klassiker aus den 70ern   (VPS 3.15)

 3.45     plan b: City vibes   (VPS 4.00)

 4.30     ZDF.reportage   (HD/UT)
          Jung, qualifiziert und trotzdem kein Job
          Film von Nina Suweis und Birthe Franke 
          (vom 20.6.2026)
          Deutschland 2026

 5.00-    hallo deutschland   (VPS 4.45)
 5.30

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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