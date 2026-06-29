ZDF-Programmänderung KW 27/26
Mainz (ots)
ZDF-Programmänderung Woche 27/26 Mi., 1.7. Bitte Beginnzeitänderungen ab 21.45 Uhr und Programmergänzung beachten: 21.45 heute journal 22.00 Marie Brand und die falsche Wahrheit (VPS 22.15) 23.30 Markus Lanz (VPS 23.45) 0.30 heute journal update (VPS 0.45) 0.45 Retro Battles – Die Trends der 90er (VPS 1.00) 1.30 Retro Battles – Die Trends der 90er (VPS 1.45) 2.15 besseresser: Klassiker aus den 80ern (VPS 2.30) 3.00 besseresser: Klassiker aus den 70ern (VPS 3.15) 3.45 plan b: City vibes (VPS 4.00) 4.30 ZDF.reportage (HD/UT) Jung, qualifiziert und trotzdem kein Job Film von Nina Suweis und Birthe Franke (vom 20.6.2026) Deutschland 2026 5.00- hallo deutschland (VPS 4.45) 5.30
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