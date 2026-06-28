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ZDF-Programmänderung ab Woche 27/26

Mainz (ots)

Woche 27/26 Mo., 29.6. 22.30 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 Bitte Ergänzung beachten: Deutschland - Paraguay Sechzehntelfinale . . . Do., 2.7. Bitte geänderten Programmablauf ab 4.45 Uhr beachten: 4.45- ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 04.44/fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) 7.05 Schweiz - Algerien Sechzehntelfinale Übertragung aus Vancouver/Kanada Kommentator: Gari Paubandt Moderator: Alexander Ruda Verlängerung und Elfmeterschießen möglich (Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.) Fr., 3.7. Bitte geänderte Beginnzeit beachten: 7.05 ARD-Morgenmagazin (VPS 5.30) (Weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen.) ----------------------- Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.09 Wetter (VPS 19.20) 19.15 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (HD/Dd 5.1/UT) aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer und Per Mertesacker 20.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) Australien - Ägypten Sechzehntelfinale Übertragung aus aus Dallas/USA Kommentator: Oliver Schmidt Moderator: Jochen Breyer Experten: Christoph Kramer, Per Mertesacker In der Halbzeitpause: gegen 20.45 heute journal (VPS 22.45) Wetter Moderation: Dunja Hayali Verlängerung und Elfmeterschießen möglich 22.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 21.59/HD/Dd 5.1/UT) aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer und Per Mertesacker 22.45 heute-show extra - Next Stop Köster (VPS 23.15) 23.15 Sketch History - USA Spezial (VPS 23.14/HD/UT) (vom 5.6.2026) Schnitt: Jochen Donauer , Florian Duffe , Dominik Linke Buch: Chris Geletneky , Roland Slawik Regie: Erik Haffner, Tobias Baumann Deutschland 2026 23.45 heute journal update (VPS 0.30) 0.00 XY gelöst (VPS 23.45) 0.45 Terra X History Rudi Völler – Eine Deutsche Fußball-Legende 1.30 Terra X Asien Wilder Dschungel 2.15 Terra X (VPS 2.14/HD/UT)) Die Alpen - Eine große Geschichte Film von Florian Breier und Christian Stiefenhofer (Erstsendung 2.4.2018) Deutschland 2018 3.15- ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 03.14/fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) 5.35 Kolumbien - Ghana Sechzehntelfinale Übertragung aus Kansas City/USA Kommentatorin: Claudia Neumann Moderatorin: Amelie Stiefvatter Verlängerung und Elfmeterschießen möglich ("Terra X Asien – Wilde Ozeane", "Terra X Tabu – Verbotene Orte" und "Terra X "Titan" - Todesfahrt zur "Titanic"", entfallen, "hallo deutschland" verschiebt sich auf den 4.7. 5.35 Uhr) Die Serie "Bettys Diagnose" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt: Fr., 10.07. Nebenwirkungen Fr., 17.07. Außer Kontrolle Fr., 24.07. Sprachlos Fr., 31.07. Prioritäten Fr., 07.08. Wanderjahre Fr., 14.08. Dr. Robot Fr., 21.08. Schluss Aus Vorbei Fr., 28.08. Kampfgeist Die Serie "Der Alte" um 20.15 Uhr verschiebt sich wie folgt: Fr., 10.07. Nur das Beste Fr., 17.07. Rückkehr ohne Wiedersehen Fr., 24.07. Crash Die Folge "Der Alte – Exit" am 24.7.2026 entfällt. Die Serie "SOKO Leipzig" um 21.45 Uhr und 22 Uhr verschiebt sich wie folgt: Fr., 10.07. Tod im Gericht Fr., 10.07. Einsame Wölfe Fr., 17.07. Die Angst fährt mit Fr., 24.07. Besondere Einsatzlage Fr., 31.07 Sag mir, wo du stehst Fr., 07.08. Ungehört Fr., 14.08. Die Königin Fr., 21.08. Schlüssel zur Wahrheit Woche 28/26 Sa., 04.7. Bitte geänderten Programmablauf beachten: 5.35 hallo deutschland (HD/UT) (vom Vortag) Deutschland 2026 5.55 Die Mädchen-WG: Urlaub ohne Eltern (VPS 5.35) Nagellack für den guten Zweck (Weiterer Ablauf ab 6.20 Uhr wie vorgesehen. "Die Mädchen-WG: Urlaub ohne Eltern Gemeinsame Reitstunden" entfällt.)

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