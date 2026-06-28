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ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 27/26

Mainz (ots)

Woche 27/26

Mo., 29.6.

22.30     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 
          Bitte Ergänzung beachten:
          Deutschland - Paraguay 
          Sechzehntelfinale
          . . .


Do., 2.7.

Bitte geänderten Programmablauf ab 4.45 Uhr beachten:

 4.45-     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   (VPS 04.44/fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
 7.05      Schweiz - Algerien 
           Sechzehntelfinale 
           Übertragung aus Vancouver/Kanada
           Kommentator: Gari Paubandt
           Moderator: Alexander Ruda

           Verlängerung und Elfmeterschießen möglich


(Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.)



Fr., 3.7.

Bitte geänderte Beginnzeit beachten:

 7.05     ARD-Morgenmagazin   (VPS 5.30)

(Weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen.)

-----------------------



Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten:

19.00     heute

19.09     Wetter   (VPS 19.20)

19.15     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   (HD/Dd 5.1/UT)
          aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer und Per Mertesacker
 

20.00     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
          Australien - Ägypten 
          Sechzehntelfinale
          Übertragung aus aus Dallas/USA
          Kommentator: Oliver Schmidt
          Moderator: Jochen Breyer
          Experten: Christoph Kramer, Per Mertesacker

          In der Halbzeitpause:
          gegen 20.45 heute journal   (VPS 22.45) 
                      Wetter
                      Moderation: Dunja Hayali

          Verlängerung und Elfmeterschießen möglich


22.00     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   (VPS 21.59/HD/Dd 5.1/UT)
          aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer und Per Mertesacker

22.45     heute-show extra - Next Stop Köster   (VPS 23.15)

23.15     Sketch History - USA Spezial   (VPS 23.14/HD/UT) 
          (vom 5.6.2026)

          Schnitt: Jochen Donauer , Florian Duffe , Dominik Linke
          Buch: Chris Geletneky , Roland Slawik 
          Regie: Erik Haffner, Tobias Baumann 
          Deutschland 2026

23.45 	    heute journal update    (VPS 0.30)

 0.00     XY gelöst   (VPS 23.45)

 0.45     Terra X History 
          Rudi Völler – Eine Deutsche Fußball-Legende

 1.30     Terra X 
          Asien 
          Wilder Dschungel

 2.15     Terra X    (VPS 2.14/HD/UT))
          Die Alpen - Eine große Geschichte
          Film von Florian Breier und Christian Stiefenhofer	
          (Erstsendung 2.4.2018) 
          Deutschland 2018

 3.15-    ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   (VPS 03.14/fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
 5.35     Kolumbien - Ghana 
          Sechzehntelfinale 
          Übertragung aus Kansas City/USA
          Kommentatorin: Claudia Neumann
          Moderatorin: Amelie Stiefvatter
          
          Verlängerung und Elfmeterschießen möglich


("Terra X Asien – Wilde Ozeane", "Terra X Tabu – Verbotene Orte" und "Terra X "Titan" - Todesfahrt zur "Titanic"",  entfallen, "hallo deutschland" verschiebt sich auf den 4.7. 5.35 Uhr)


 

Die Serie "Bettys Diagnose" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt:

Fr., 10.07.     Nebenwirkungen
Fr., 17.07.     Außer Kontrolle
Fr., 24.07.     Sprachlos
Fr., 31.07.     Prioritäten
Fr., 07.08.     Wanderjahre
Fr., 14.08.     Dr. Robot
Fr., 21.08.     Schluss Aus Vorbei 
Fr., 28.08.     Kampfgeist


Die Serie "Der Alte" um 20.15 Uhr verschiebt sich wie folgt:

Fr., 10.07.     Nur das Beste
Fr., 17.07.     Rückkehr ohne Wiedersehen
Fr., 24.07.     Crash

Die Folge "Der Alte – Exit" am 24.7.2026 entfällt.


Die Serie "SOKO Leipzig" um 21.45 Uhr und 22 Uhr verschiebt sich wie folgt:

Fr., 10.07.     Tod im Gericht
Fr., 10.07.     Einsame Wölfe
Fr., 17.07.     Die Angst fährt mit
Fr., 24.07.     Besondere Einsatzlage
Fr., 31.07      Sag mir, wo du stehst
Fr., 07.08.     Ungehört
Fr., 14.08.     Die Königin
Fr., 21.08.     Schlüssel zur Wahrheit



Woche 28/26

Sa., 04.7.

Bitte geänderten Programmablauf beachten: 

 5.35     hallo deutschland  (HD/UT)
          (vom Vortag)
          Deutschland 2026

 5.55     Die Mädchen-WG: Urlaub ohne Eltern   (VPS 5.35)
          Nagellack für den guten Zweck

(Weiterer Ablauf ab 6.20 Uhr wie vorgesehen.
"Die Mädchen-WG: Urlaub ohne Eltern Gemeinsame Reitstunden" entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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