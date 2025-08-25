trendtours Touristik GmbH

In kleinen Gruppen durch Madeiras Naturparadies

trendtours nimmt neue Wanderreise auf der Atlantikinsel ins Programm

Eschborn (ots)

Mit einer neuen achttägigen Wanderreise nach Madeira erweitert der Veranstalter trendtours Touristik sein Programm für Aktivreisen. Die Kleingruppenreise mit maximal 19 Teilnehmenden führt auf abwechslungsreichen Routen zu den landschaftlichen Höhepunkten der Atlantikinsel - von den bekannten Levadas über den Laurissilva-Wald, einen urzeitlichen Nebelwald, den es in dieser Form nur noch auf Madeira gibt, bis hin zur lieblichen Hügellandschaft rund um Curral dos Romeiros.

Die Reise richtet sich an naturinteressierte Wanderfreunde, die Madeira intensiv erleben möchten. Auf vier geführten Touren entdecken die Gäste den kargen Osten rund um den Ponta de São Lourenço mit seinen schroffen Steilklippen, die spektakulär ins Meer abfallen. Sie erkunden den wildromantischen Westen mit seinen von der UNESCO geschützten Lorbeerwäldern und das Fischerdorf Câmara de Lobos, das bereits Winston Churchill malerisch festhielt. Auch der Besuch des Botanischen Gartens von Funchal inklusive Seilbahnfahrt und eine Küstenwanderung im Süden der Insel sind Bestandteile des Programms.

Neben den Wanderungen bleibt ausreichend Zeit für individuelle Erkundungen oder Erholung im Hotel. Untergebracht sind die Teilnehmenden im 4-Sterne-Hotel Quinta do Monte in Funchal, das in Hanglage oberhalb der Inselhauptstadt liegt und mit Panoramablick sowie Halbpension Komfort und Ruhe bietet.

Die achttägige Flugreise nach Madeira wird zwischen Januar und Dezember 2026 angeboten und ist ab 1.199 Euro buchbar. Im Reisepreis enthalten sind Hin- und Rückflug, Transfers, sieben Übernachtungen mit Halbpension, die im Programm enthaltenen geführten Wanderungen mit deutschsprachiger Leitung sowie die trendtours-Gästebetreuung.

Beratung und Buchung unter Tel. 06196 / 7800 800 oder www.trendtours.de/reisen/wandern-madeira.

Über trendtours:

trendtours ist der führende Veranstalter für Best-Ager-Reisen in Deutschland. Das im Jahr 2005 gegründete Unternehmen verzeichnete in 2024 mehr als 261.000 Gäste und einen Umsatz von über 302 Millionen Euro. Der Angebotsschwerpunkt sind weltweit geführte Rundreisen per Bus, Flug oder Schiff. trendtours vertreibt seine Reisen direkt und über mehr als 4.000 Reisebüropartner. Der in Eschborn bei Frankfurt a. M. ansässige Spezialist beschäftigt mehr als 170 Mitarbeiter. Zur Geschäftsführung gehören Markus Daldrup (CEO), Christian Holz und David Firle.

