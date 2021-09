trendtours Touristik GmbH

Strandurlaub mit Langzeitoption

Gruppenreise-Spezialist trendtours Touristik baut sein Programm aus und bietet Best-Agern jetzt auch Badepauschalreisen an

Viele Best-Ager verkürzen die kalte Jahreszeit in Deutschland, in dem sie einige Wochen in Ländern mit wärmeren Temperaturen verbringen. Besonders angesagt sind Urlaubsziele am Meer. Der auf diese Zielgruppe spezialisierte Veranstalter trendtours Touristik, der mit geführten Gruppenrundreisen zu einem der größten Reiseanbieter in Deutschland aufgestiegen ist, baut sein Programm aus und bietet jetzt auch Badepauschalreisen an. Mit Mallorca, Gran Canaria, Teneriffa, Madeira, der türkischen Riviera, Hurghada und Dubai stehen den trendtours Gästen ab sofort die beliebtesten Zielgebiete für einen Winterurlaub am Meer zur Auswahl. Angeboten werden ausschließlich Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, die am Strand oder in der Nähe des Meeres liegen, sich durch eine hohe Kundenzufriedenheit (mindestens 84 Prozent) und eine exzellente Infrastruktur im Umfeld auszeichnen. Die Häuser bieten viel Komfort und eine hindernisfreie Mobilität. Vor Ort sorgen deutschsprachige Ärzte für eine gute medizinische Versorgung. Eine deutschsprachige Reiseleitung steht bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Ein Ausflug, um Land und Leute kennenzulernen und viele weitere Zusatzleistungen sind bereits im Reisepreis enthalten.

"Die rund 400.000 Kunden unserer weltweit durchgeführten Gruppenreisen zieht es im Winter in wärmere Gefilde, in denen sie gerne Zeit am Meer verbringen. Mit unserem neuen Sun & Beach-Produkt können wir ihnen genau solche Reisen anbieten und das zu sehr attraktiven Preisen", sagt Markus Daldrup, Geschäftsführer von trendtours Touristik. Der Wunsch der Generation 55plus nach längeren Urlauben in der Sonne sei dabei berücksichtigt worden. Alle Badepauschalreisen können mit einem Aufenthalt von 8, 15, 22 oder 29 Tagen gebucht werden. Dabei gilt die Devise: je länger, desto günstiger. Bei einem Langzeitaufenthalt von 29 Tagen sind Preisersparnisse von bis zu 45 Prozent möglich. Ein knapp einmonatiger Aufenthalt an der türkischen Riviera im Fünf-Sterne-Hotel Prenses Resort, inklusive Flug, Transfer, All-Inclusive-Leistungen und Land & Leute Ausflug ist bereits ab 799,- Euro zu haben.

Das neue Badeprogramm von trendtours Touristik wird übersichtlich mit allen Inklusiv-Leistungen in einem Prospekt dargestellt. Buchungen sind sowohl direkt per Telefon unter 069-1200 9999 und über die Website www.trendtours.de als auch in rund 1.400 Reisebüros, mit denen der Veranstalter zusammenarbeitet, möglich.

Über trendtours Touristik:

trendtours Touristik ist der führende Veranstalter für Best-Ager-Reisen in Deutschland und bietet weltweit Gruppenreisen an. Das im Jahr 2005 gegründete Unternehmen verzeichnete in 2019 mehr als 400.000 Gäste und einen Umsatz von mehr als 300 Millionen Euro. Der Angebotsschwerpunkt sind Busrundreisen in Europa, aber auch Flug- und Schiffsreisen gehören zum Programm. Der in Kriftel bei Frankfurt a. M. ansässige Spezialist beschäftigt 170 Mitarbeiter in Deutschland und mehr als 1.000 Gästebetreuer in den Urlaubsgebieten. Zur Geschäftsführung gehören Markus Daldrup (CEO), Christian Holz und David Firle.

