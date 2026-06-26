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ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 27/26

Mainz (ots)

Woche 27/26

Mo., 29.6.

Bitte geänderten Programmablauf ab 18.00 Uhr beachten:

18.00     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   (VPS 17.59/HD/Dd 5.1/UT)
          aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Friederike Kromp,
          Christoph Kramer und Per Mertesacker

19.00     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   (VPS 18.59/fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
          Brasilien - Japan
          Sechzehntelfinale
          Übertragung aus Houston/USA
          Kommentatorin: Claudia Neumann 

          In der Halbzeitpause:
          gegen 19.45 heute   (VPS 19.00) 
                      Wetter
                      Moderation: Barbara Hahlweg

          Verlängerung und Elfmeterschießen möglich.


21.00     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   (HD/Dd 5.1/UT)
          aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Friederike Kromp,
          Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich

22.30     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
          Deutschland - 3A/B/C/D/F
          Sechzehntelfinale
          Übertragung aus Boston/USA
          Kommentator: Oliver Schmidt

          In der Halbzeitpause:
          gegen 23.15 heute journal   (VPS 21.45)  
                      Wetter
                      Moderation: Marietta Slomka 

          Verlängerung und Elfmeterschießen möglich.


 0.30     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   (HD/Dd 5.1/UT)
          Highlights, Analysen, Interviews 
          aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Friederike Kromp,
          Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich

 1.20     Spider-Man: No Way Home   (VPS 0.00)

 3.30     SOKO Stuttgart   (VPS 2.55)

 4.15     SOKO Potsdam    (VPS 18.00)

 5.00 -   Bares für Rares – Lieblingsstücke   (VPS 5.10)
 5.30


("Stralsund – Der lange Schatten" verschiebt sich auf Sa., 1.8., 22.00 Uhr.
"Megcitys – Wenn es Nacht wird in Wien", "Sarah Kohr – Das verschwundene Mädchen", "heute journal update" sowie die Wiederholung von "Notruf Hafenkante" um 2.10 Uhr entfallen.)





Woche 30/26

Mo., 20.7.

Bitte nochmalige Programmänderung beachten:

19.25     Greenwashed? LEGO: Wie grün sind die bunten Steine?   (VPS 19.24/HD/UT)
          Film von Alesia Harrer
          (vom 21.6.2026)
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 19. Juni 2026, 08.30 Uhr bis 19. Juni 2031

(Die Wiederholung " WISO-Dokumentation: Wer für die Energiewende zahlt" entfällt.)


Mi., 22.7.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

23.30     Die Spur   (HD/UT)
          Putins Kanonenfutter
          Wie Ausländer an die Front gelockt werden 
          Film von Arndt Ginzel
          Kamera: Gerald Gerber
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 22. Juli 2026, 10.00 Uhr bis 21. Juli 2031

(Bitte auch für die Wiederholung um 2.15 Uhr beachten.)



Woche 32/26

Sa., 1.8.

Bitte Programmänderung beachten:

22.00     Stralsund - Der lange Schatten   
          (Text und weitere Angaben s. Mo., 29.6., 22.15 Uhr)

(Die Wiederholung "Stralsund - Tote Träume" entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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