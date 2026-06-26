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ZDF-Programmänderung ab Woche 27/26

Mainz (ots)

Woche 27/26 Mo., 29.6. Bitte geänderten Programmablauf ab 18.00 Uhr beachten: 18.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 17.59/HD/Dd 5.1/UT) aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker 19.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 18.59/fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) Brasilien - Japan Sechzehntelfinale Übertragung aus Houston/USA Kommentatorin: Claudia Neumann In der Halbzeitpause: gegen 19.45 heute (VPS 19.00) Wetter Moderation: Barbara Hahlweg Verlängerung und Elfmeterschießen möglich. 21.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (HD/Dd 5.1/UT) aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Friederike Kromp, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich 22.30 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) Deutschland - 3A/B/C/D/F Sechzehntelfinale Übertragung aus Boston/USA Kommentator: Oliver Schmidt In der Halbzeitpause: gegen 23.15 heute journal (VPS 21.45) Wetter Moderation: Marietta Slomka Verlängerung und Elfmeterschießen möglich. 0.30 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (HD/Dd 5.1/UT) Highlights, Analysen, Interviews aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Friederike Kromp, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich 1.20 Spider-Man: No Way Home (VPS 0.00) 3.30 SOKO Stuttgart (VPS 2.55) 4.15 SOKO Potsdam (VPS 18.00) 5.00 - Bares für Rares – Lieblingsstücke (VPS 5.10) 5.30 ("Stralsund – Der lange Schatten" verschiebt sich auf Sa., 1.8., 22.00 Uhr. "Megcitys – Wenn es Nacht wird in Wien", "Sarah Kohr – Das verschwundene Mädchen", "heute journal update" sowie die Wiederholung von "Notruf Hafenkante" um 2.10 Uhr entfallen.) Woche 30/26 Mo., 20.7. Bitte nochmalige Programmänderung beachten: 19.25 Greenwashed? LEGO: Wie grün sind die bunten Steine? (VPS 19.24/HD/UT) Film von Alesia Harrer (vom 21.6.2026) Deutschland 2026 Im Streaming: 19. Juni 2026, 08.30 Uhr bis 19. Juni 2031 (Die Wiederholung " WISO-Dokumentation: Wer für die Energiewende zahlt" entfällt.) Mi., 22.7. Bitte neuen Ausdruck beachten: 23.30 Die Spur (HD/UT) Putins Kanonenfutter Wie Ausländer an die Front gelockt werden Film von Arndt Ginzel Kamera: Gerald Gerber Deutschland 2026 Im Streaming: 22. Juli 2026, 10.00 Uhr bis 21. Juli 2031 (Bitte auch für die Wiederholung um 2.15 Uhr beachten.) Woche 32/26 Sa., 1.8. Bitte Programmänderung beachten: 22.00 Stralsund - Der lange Schatten (Text und weitere Angaben s. Mo., 29.6., 22.15 Uhr) (Die Wiederholung "Stralsund - Tote Träume" entfällt.)

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