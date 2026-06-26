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ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 26/26

Mainz (ots)

Woche 26/26

Fr., 26.6.

Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:

19.00     heute

19.25     Wetter   (VPS 19.20)

19.30     ZDF spezial (HD/UT)
          Deutschland schwitzt - wie gut sind wir vorbereitet? 
          Moderation: Alica Jung
          Im Streaming: 26. Juni 2026, 19.30 Uhr bis 26. Juni 2028    

(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)


Die Serie "Bettys Diagnose" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt:

Fr., 03.07.     Nebenwirkungen
Fr., 10.07.     Außer Kontrolle
Fr., 17.07.     Sprachlos
Fr., 24.07      Prioritäten
Fr., 31.07.     Wanderjahre
Fr., 07.08.     Dr. Robot
Fr., 14.08.     Schluss Aus Vorbei
Fr., 21.08.     Kampfgeist

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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