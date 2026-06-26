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ZDF-Programmänderung Woche 26/26

Mainz (ots)

Woche 26/26 Fr., 26.6. Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.25 Wetter (VPS 19.20) 19.30 ZDF spezial (HD/UT) Deutschland schwitzt - wie gut sind wir vorbereitet? Moderation: Alica Jung Im Streaming: 26. Juni 2026, 19.30 Uhr bis 26. Juni 2028 (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.) Die Serie "Bettys Diagnose" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt: Fr., 03.07. Nebenwirkungen Fr., 10.07. Außer Kontrolle Fr., 17.07. Sprachlos Fr., 24.07 Prioritäten Fr., 31.07. Wanderjahre Fr., 07.08. Dr. Robot Fr., 14.08. Schluss Aus Vorbei Fr., 21.08. Kampfgeist

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