Verband der Leasingnehmer e.V. nimmt Tätigkeit auf

Der Verband der Leasingnehmer e.V. gibt heute offiziell seine Arbeitsaufnahme bekannt. Ziel des Verbandes ist es, die Interessen und Belange von Leasingnehmern zu bündeln, zu vertreten und konkrete Verbesserungen voranzutreiben.

Wichtige Eckpunkte:

Der Verband hat sich formell konstituiert und startet mit einem initialen Programm aus Advocacy, Branchenforschung und Serviceangeboten für Mitglieder.

Ziele: Interessenvertretung gegenüber Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit, Förderung von Transparenz, Ethik und Qualitätsstandards, Austausch und Weiterbildung, Netzwerkbildung innerhalb der Branche.

Mitgliedschaften: Offen für natürliche Personen, Organisationen und Unternehmen, die Leasing nutzen, und die Satzung sowie die Mitgliedschaftsregeln akzeptieren.

Angebote für Mitglieder: Informationsdienste, rechtliche Unterstützung, Fortbildungsprogramme, Netzwerktreffen, Publikationen und Zugang zu Branchenanalyse.

Zukunftsvision: Aufbau eines starken, anerkannten Branchenverbunds, der nachhaltiges Wachstum, Innovation und Verantwortungsbewusstsein fördert.

Begründung/Hintergrund: Der Verband der Leasingnehmer e.V. schafft eine gemeinsame Stimme, setzt Standards und erhöht die Sichtbarkeit der Leasingbranche. Er arbeitet eng mit relevanten Stakeholdern Partnerorganisationen und der interessierten Öffentlichkeit zusammen.

