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ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 26/26

Mainz (ots)

Woche 26/26

Do., 25.6.

19.20     ZDF spezial   (VPS 19.21)
          Erdbeben in Venezuela – Tausende Tote befürchtet 
          Bitte Korrektur beachten:
          Moderation: Alica Jung

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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