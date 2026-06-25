ZDF-Programmänderung Woche 26/26

Mainz (ots) - Woche 26/26 Do., 25.6. Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.19 Wetter (VPS 19.20) 19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT) Erdbeben in Venezuela – Tausende Tote befürchtet Moderation: Alice Jung Im Streaming: 25. Juni 2026, 19.20 Uhr bis 25. Juni 2028 19.40 Notruf Hafenkante (VPS 19.25) 20.25 Die Bergretter (VPS 20.15) 21.55 heute journal (VPS 21.45) 22.10 Ein starkes Team – Erntedank (VPS 22.00) 23.40 Ein starkes Team - Tödliche ...

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