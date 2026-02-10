Kearney

Von Hongkong zurück in deutsche Hände

Kearney berät beim Verkauf von Rolf Benz

Düsseldorf (ots)

Die globale Strategieberatung Kearney hat den Verkauf des deutschen Premium-Polstermöbelherstellers Rolf Benz an ein Konsortium deutscher Unternehmer beraten. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen - der Abschluss wird in den kommenden Wochen erwartet.

Rolf Benz ist ein 1964 gegründeter Premiumhersteller von Polstermöbeln mit starkem Fokus auf "Made in Germany". Das Unternehmen steht seit über 60 Jahren für herausragende Handwerkskunst, zeitloses Design und höchste Qualitätsstandards. Rolf Benz produziert ausschließlich in Deutschland und vertreibt seine Produkte international über ein selektives Händlernetz sowie eigene Markenformate. Neben der Kernmarke Rolf Benz gehören auch die Marken freistil und creation sowie ein wachsendes Contract-Geschäft zum Portfolio.

"Rolf Benz ist eine starke Premium-Marke mit klarer Identität, hoher Fertigungstiefe und internationaler Strahlkraft. Entscheidend war es, Investoren zu finden, die diese Substanz verstehen und langfristig weiterentwickeln wollen. Der Eigentümerwechsel hin zu einem unternehmerisch geprägten deutschen Konsortium schafft dafür eine belastbare Grundlage", sagt Jan Mingo, Partner und Managing Director von Kearney.

Kearney hat den Verkäufer, die in Hong Kong ansässige Kuka Investment and Management Co. Ltd., sowie das Management von Rolf Benz umfassend während des gesamten Transaktionsprozesses beraten. Die Zusammenarbeit umfasste die Vorbereitung und Durchführung des internationalen Investorenprozesses bis zur Unterschrift sowie die Unterstützung in ausgewählten Aspekten des Übergangs an die neuen Eigentümer und der strategischen Weiterentwicklung bis zum Closing.

"Die neuen Gesellschafter bringen unternehmerische, internationale Erfahrung sowie eine langfristige Perspektive für Rolf Benz ein. Ziel der neuen Eigentümer ist es, die Marke weiter zu schärfen, die Innovationskraft zu erhöhen und Rolf Benz nachhaltig zu stärken und profitabel auszurichten. Dies soll durch gezielte Investitionen, Fokussierung und ggf. strategische Expansion geschehen", macht Frank Niehage, Sprecher des Konsortiums und zukünftiger Aufsichtsratsvorsitzender von Rolf Benz anlässlich der Kaufvertragsunterzeichnung deutlich.

Die tiefe Industrieexpertise von Kearney im Bereich Consumer Industries & Retail sowie die umfassende Transaktions- und Investorenerfahrung waren entscheidend für den erfolgreichen Abschluss.

Das folgende Kearney-Team hat die Transaktion begleitet: Kunal Chadha (Partner, Private Equity & Principal Investors, Düsseldorf), Jan Mingo (Partner, Private Equity & Principal Investors, Berlin), Victor Dijon (Partner, Consumer Industries & Retail, Zürich), Dr. Andreas Stender (Partner, Private Equity & Principal Investors, Berlin) sowie weitere Experten aus den Bereichen Strategy und Operations.

