Im 100. Jubiläumsjahr: Kearney ernennt zwei Partner mit Fokus auf Industrie-, Technologie- und Energietransformation

Im Jahr seines 100-jährigen Bestehens steht Kearney als globales Unternehmen für Beratung in einer Zeit tiefgreifender wirtschaftlicher und technologischer Umbrüche. Unternehmen sehen sich mit grundlegenden Entscheidungen konfrontiert - von der Neuausrichtung globaler Wertschöpfungsketten über den Umbau ihrer Organisationen bis hin zur konsequenten Nutzung digitaler und technologischer Potenziale.

Vor diesem Kontext hat Kearney zum 1. Januar 2026 Andreas Kaltenbrunner und Sven Garrels zu Partnern und Managing Directors ernannt.

Mit ihrer langjährigen Erfahrung in Industrie-, Energie- und Technologietransformationen stehen beide für einen Beratungsansatz, der strategische Neuausrichtung konsequent in operative Wirkung übersetzt.

Sven Garrels - Digitale und KI-getriebene Transformation für Technologie- und Energieunternehmen

Sven Garrels, Partner bei Kearney in Zürich, berät führende Unternehmen bei digitalen und KI-getriebenen Transformationen. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung digitaler und IT-basierter Strategien, der Neuausrichtung von Technologie Operating Modellen sowie der Umsetzung skalierbarer Transformationsprogramme, die Geschäftsmodelle, Prozesse und Technologie wirkungsvoll miteinander verbinden. Er arbeitet insbesondere mit Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Software und Energie. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht der gezielte Einsatz digitaler Technologien und künstlicher Intelligenz, um Organisationen resilient, effizient und zukunftsfähig aufzustellen, mit einem klaren Fokus auf die konsequente Verzahnung von Strategie und Umsetzung.

Andreas Kaltenbrunner - Effizienz und Supply-Chain-Transformation im industriellen Kern

Andreas Kaltenbrunner, Partner bei Kearney in Wien, ist führender Experte für Effizienzsteigerung und Supply-Chain-Transformation im produzierenden Sektor, insbesondere in der Automobil- und High-Tech-Industrie. Er verfügt über umfangreiche Beratungserfahrung bei Kearney und begleitet Industrieunternehmen sowie Private-Equity-Investoren bei strategischen Neuausrichtungen, umfassenden Supply-Chain- und Produktionstransformationen sowie Programmen zur operativen Effizienzsteigerung. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht stets die Frage, wie sich Unternehmen in volatilen Märkten und zunehmend komplexen Lieferketten resilient, wettbewerbsfähig und zukunftsfähig aufstellen können - mit einem klaren Fokus auf die Verzahnung von Strategie und Umsetzung.

Mit den Ernennungen unterstreicht Kearney seinen Anspruch, Klienten gerade in Phasen tiefgreifender Veränderung nicht nur konzeptionell, sondern vor allem in der operativen Umsetzung zu begleiten. Noch dazu in einem wirtschaftlichen Umfeld, das von volatilen Märkten, geopolitischen Unsicherheiten und steigenden Anforderungen an Effizienz, Resilienz und Digitalisierung geprägt ist, macht Dr. Marc Lakner, Managing Director für Deutschland, Österreich und die Schweiz deutlich: "Unsere Klienten stehen vor Entscheidungen, bei denen es keine einfachen Antworten gibt. Sie erwarten Orientierung, Klarheit und ein tiefes Verständnis ihrer spezifischen Situation. Andreas Kaltenbrunner und Sven Garrels bringen genau diese Perspektive in die Partnerschaft ein."

