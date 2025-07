SWR - Südwestrundfunk

SWR Studio Tübingen feiert offizielle Eröffnung mit Fest

Bild-Infos

Download

Tübingen (ots)

Tübingen. Am 26. Juli feiert das neue SWR Studio Tübingen seine Eröffnung - und das fast auf den Tag genau 75 Jahre nach der ersten Sendung des damaligen SWF Landesstudios Tübingen. Dieses besondere Ereignis wird mit einem Tag der offenen Tür begangen, zu dem alle Interessierten herzlich eingeladen sind.

Am 24. Juli 1950 ging das SWR Studio Tübingen erstmals auf Sendung. Jetzt hat der SWR den Neubau direkt oberhalb des alten Funkhauses auf dem Tübinger Österberg bezogen. Das alte 1954 erbaute Gebäude befand sich in einem schlechten baulichen Zustand und der Zuschnitt entsprach nicht mehr den Anforderungen moderner, multimedialer Redaktionsarbeit. Das neue, deutlich kleinere multimediale Studiogebäude wird am 18. Juli 2025, um 6.30 Uhr die ersten Nachrichten senden.

Tag der offenen Tür am Samstag, 26. Juli 2025

Am Samstag, 26. Juli können von 11-17 Uhr die einzelnen Studios und Redaktionsräume des Neubaus besichtigt werden. In den verschiedenen Bereichen zeigt das Team des SWR Studios Tübingen den Gästen, wie Nachrichtenabläufe, Radiobeträge und Fernsehproduktion entstehen.

Zudem gibt es ein vielseitiges Bühnenprogramm mit Talks, Quiz, Live-Musik und Comedy.

Marcel Wagner, Studioleiter Tübingen:

"Mit dem Neubau gibt der SWR ein starkes Versprechen ab: Wir bleiben nah bei den Menschen in der Region Neckar-Alb und im Nordschwarzwald. Wir hören zu, was sie beschäftigt und sind schnell vor Ort, um in Radio, Fernsehen und Internet über ihre Themen und Ereignisse zu berichten - auch in Zukunft."

Stefanie Schneider, Landessenderdirektorin Baden-Württemberg:

"Der SWR ist in Tübingen tief verwurzelt und wird es auch weiterhin sein. Der Neubau stellt das multimediale Arbeiten in den Mittelpunkt, so dass wir unsere journalistischen Inhalte aus der Region noch besser über alle Ausspielwege hinweg anbieten können."

Jan Büttner, Verwaltungsdirektor:

"Ich freue mich, dass das neue Studio nach rund zwei Jahren Bauzeit trotz Corona-Krise und Ukraine-Krieg weitgehend im Zeit- und Kostenrahmen fertiggestellt werden konnte. Die Finanzierung des Studioneubaus basiert auf drei Säulen: Dem Verkauf des alten Gebäudes samt Grundstück, der Einsparung nicht mehr erforderlicher Sanierungskosten für den Altbau und zukünftig deutlich reduzierter Betriebs- und Energiekosten. Das rechnet sich!"

Der Neubau wurde nach dem Energieeffizienzhaus-Standard KfW 55 errichtet. Durch die auf dem Dach installierte Photovoltaik-Anlage wird Strom erzeugt, mit dem die Wärmepumpen im Gebäude CO2-neutral betrieben werden können.

Hinweis: Es gibt keine Parkplätze am Studio. Die Gäste werden gebeten, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Weitere Informationen unter:

http://swr.li/swr-studio-tuebingen-feiert-offizielle-eroeffnung und https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/tuebingen/swr-studio-tuebingen-neubau-tag-der-offenen-tuer-100.html

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell