S. Siedle & Söhne OHG

Mehr Komfort dank neuem Widget

Türe auf mit einem Fingertipp

Furtwangen

Mit einem neuen benutzerfreundlichen Bedienelement der Siedle App öffnen Bewohner ihre Tür einfach, ohne die App zu starten. Ein Fingertipp genügt - schnell und unkompliziert: besonders beim Heimkommen. Das neue Widget vereinfacht den schlüssellosen Zugang mit dem Smartphone und macht den digitalen Türzugang noch intuitiver.

Die Siedle App ermöglicht die smarte Bedienung einer Türsprechanlage mit dem Smartphone oder Tablet: Als mobile Innenstation empfängt sie den Türruf, stellt ein Live-Videobild dar, baut eine Sprechverbindung auf und öffnet die Tür - zu Hause und von unterwegs. Nun hat der Schwarzwälder Hersteller die App um eine nützliche und oft nachgefragte Funktion erweitert: eine Widget-Funktion für schnellen Zugriff auf den Türöffner.

Bedienelement direkt auf dem Homescreen

Die neue Anwendung funktioniert intuitiv und einfach: Mit einem Fingertipp auf das Widget lässt sich die Tür öffnen - direkt vom Homescreen, ohne vorher überhaupt die App zu starten. Für mehrere Türen innerhalb der Anlage können mehrere Widgets eingerichtet werden, jeweils individuell konfiguriert. Jedes Widget zeigt an, welche Tür damit geöffnet wird.

Die Bedienung ist intuitiv: Entweder wird die Tür mit dem ersten Fingertipp bereits geöffnet. Wer Bedienungsfehler ausschließen will, stellt bei dem Widget die Funktion "Sicherheit durch Doppeltippen ein". Dann wird mit dem ersten Bedienen das App-Symbol grau und mit dem nächsten Tippen die Tür geöffnet. Bleibt das zweite Tippen aus, dann wechselt die Widgetfarbe auf Rot und die Funktion wird zur Sicherheit wieder deaktiviert. Die sichere Türöffnung ist nach der Installation des Widgets voreingestellt und verhindert unbeabsichtigtes Öffnen. Für Android sowie iOS stehen jeweils zwei Widgetgrößen zur Verfügung.

Einfach konfiguriert - flexibel genutzt

Die Zuordnung zum gewünschten Standort und der gewünschten Tür erfolgt direkt im Widget. Wie von anderen Widgetbedienungen gewohnt, öffnet sich ein Bedienmenü, wenn der Finger länger auf das Widget gehalten wird. Der gewählte Standort und die gewählte Tür werden im Widget aktualisiert und angezeigt. Die Version 1.8 der Siedle App mit der neuen Funktion stehen ab sofort zum kostenlosen Download im Apple Store sowie im Google Play Store zur Verfügung.

Kompatibel mit Siedle IQ

Die Siedle App mit der Widget-Funktion ist auch mit der neuen Produktfamilie Siedle IQ kompatibel. Siedle IQ steht für den endgültigen Schritt des Herstellers in die Welt des "Internet of Things" (IoT) - und für eine neue Generation der Türkommunikation. Die Produktfamilie umfasst eine Cloud-Plattform, digitale Services und eine IP-Video-Sprechanlage mit App. Sie bildet ein System, das Sicherheit, Komfort und Design vereint - und dabei so einfach funktioniert wie nie zuvor.

Weitere Informationen gibt es auf: www.siedle.de/siedleiq

Auf einen Blick

Funktion: Türöffnen direkt vom Homescreen - mit dem neuen Widget der Siedle App

Einfach: Schnell die Tür öffnen ohne App-Start

Flexibel: Individuell einsetzbar für angeschlossene Siedle-Türen, auch an verschiedenen Standorten

Sicher: Schutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen (Doppelklick)

Kompatibel: Funktioniert mit Android und iOS - in verschiedenen Widget-Größen

