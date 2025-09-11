S. Siedle & Söhne OHG

Smarte Türkommunikation ganz einfach mit Siedle IQ

Sicherheit, Komfort und Flexibilität im Alltag

Furtwangen (ots)

Siedle IQ ist die neue cloudbasierte Türkommunikation von morgen des Schwarzwälder Herstellers Siedle, die IP-Technologie, die Anbindung in das "Internet of Things" (IoT), eine Video-Sprechanlage und Apps intelligent vereint. Die zentrale Idee dahinter: Siedle IQ muss einfach zu verstehen, zu installieren und zu bedienen sein.

Für Verbraucher bedeutet Siedle IQ vor allem eines: mehr Komfort im Alltag. Mit der Siedle App lässt sich die Haustür bequem vom Smartphone aus steuern. Der schlüssellose Zugang macht den Alltag nicht nur flexibler, sondern auch einfacher - beispielsweise wenn Gäste vor der Tür stehen und man selbst gerade nicht Zuhause ist. Gleichzeitig sorgt die integrierte HD-Kamera der Türstation mit großem Blickwinkel und automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung für ein Plus an Sicherheit. Dank Bildspeicher werden verpasste Besucher in der App angezeigt.

Die Anlage unterstützt Netzwerkanschluss (LAN/PoE) sowie WLAN mit externer Stromversorgung. Das macht das System auch für Modernisierungen äußerst flexibel. Und weil Siedle IQ regelmäßig durch Sicherheitsupdates oder smarte Features erweitert wird, bleibt die Technik langfristig auf dem neuesten Stand.

Ein System, das mitdenkt - und mitwächst

Siedle IQ ist ein System, das die Türkommunikation grundlegend neu denkt. Die cloudbasierte IQ Plattform vernetzt Bewohner, Fachbetriebe und Geräte und bildet den gesamten Projekt-Workflow digital ab: von der Inbetriebnahme bis zur Fernwartung im laufenden Betrieb über eine optionale Servicepartnerschaft mit dem Elektriker. Das beginnt schon bei der Planung der Anlage durch den Eigentümer - bequem online, zu jeder Zeit und an jedem Ort. Ob vom Sofa aus oder gemeinsam mit dem Fachbetrieb vor Ort: Sie ist in wenigen Minuten erledigt.

Siedle IQ wurde bereits vor Markteinführung mit dem German Design Award 2025 und dem iF Design Award 2025 ausgezeichnet. Die Geräte sind auf das Wesentliche reduziert, intuitiv bedienbar und nachhaltig produziert - ganz im Sinne der Siedle-Philosophie: langlebige Technik, die einfach funktioniert.

Ausgezeichnet smart: Das CHIP-Siegel 2024

Dass Siedle mit dieser Strategie schon länger den richtigen Weg eingeschlagen hat, zeigt die Auszeichnung mit dem CHIP-Siegel 2024. In einer groß angelegten Verbraucherbefragung des Technikmagazins und dem Meinungsforschungsinstitut Innofact wurde Siedle als einer der besten Smart-Home-Anbieter Deutschlands bewertet - ein starkes Signal aus dem Markt und eine Bestätigung für die konsequente Nutzerorientierung des Unternehmens.

Siedle IQ gibt es ab Oktober 2025, der Listenpreis der Komplettsets für Einfamilienhäuser liegt bei knapp unter 1000 Euro (exklusive Mehrwertsteuer).

Weitere Informationen gibt es auf: www.siedle.de/siedleiq

Auf einen Blick

Produkt: Siedle IQ - smarte neue Produktfamilie mit App, Cloud-Plattform, hochwertigen Geräten und Features

Vorteile: IP-Türsprechanlage, Türkommunikation per Smartphone, HD-Kamera und schlüsselloser Zugang, Verwaltung der Anlage über zentrale IQ Plattform oder Siedle App

Besonderheiten: Automatische Updates für Funktionen und Sicherheit, einfache Planung und flexible Installationsmöglichkeiten (LAN/WLAN) für Neubau und Bestand

Design: Schon vor Marktstart mit German Design Award 2025 und iF Design Award 2025 ausgezeichnet

Verfügbarkeit und Preis: Ab Oktober 2025, Komplettsets für Einfamilienhäuser ab unter 1.000 Euro (zzgl. MwSt.)

Original-Content von: S. Siedle & Söhne OHG, übermittelt durch news aktuell