S. Siedle & Söhne OHG

Smartes Livebild vom Hauseingang

Video-Türsprechanlage mit Siedle App

Bild-Infos

Download

Furtwangen (ots)

Immer zu wissen, wer vor der Haustür steht: Das gibt einfach ein sicheres Gefühl. Die passende Video-Türsprechanlage von Siedle sorgt für diese Sicherheit - jederzeit und überall. Denn mit der Siedle App wird die Türklingel mobil. Das Signal mit Livebild kommt auch auf dem Smartphone an, zu Hause im WLAN und unterwegs über Mobilfunk. Die Bewohner sehen stets, wer klingelt. Und wenn es wirklich wichtig ist, lässt sich die Haustür per Smartphone öffnen.

Lukas ist mal wieder früher dran: Die letzte Schulstunde ist ausgefallen. Ohne Hausschlüssel würde er vor der Tür warten müssen. Zum Glück haben seine Eltern eine Video-Türsprechanlage installieren lassen, die das Klingelsignal auch auf ihre Smartphones leitet. Die Siedle App lässt sich auf mehreren Mobilgeräten parallel betreiben und ist absolut familientauglich.

Zufällig ist Lukas' Mutter an diesem Tag bereits daheim. Sie hat gerade ihr Smartphone in der Hand um nachzusehen, ob Kurznachrichten angekommen sind. Da klingelt Lukas! Mit der Siedle App sieht sie den Junior auf dem Display - und kann ihm gleich die Tür öffnen. Dazu wischt sie den virtuellen Schlüssel der Siedle App einfach in das Schloss. Mit einem Farbwechsel bestätigt die App, dass der Türöffner aktiv wird. Die Sprechstelle an der Wand ist in diesem Moment gar nicht notwendig. Aber als fest verbautes Backup ist sie in vielen Situationen hilfreich: immer dann, wenn das Smartphone gerade nicht griffbereit ist.

Sichere Daten, Server in Deutschland

Die Siedle App steht für höchste Datensicherheit. Die Kommunikation erfolgt verschlüsselt, sowohl zwischen System und Server als auch zwischen Server und App. Auf dem Server liegen grundsätzlich keine personenbezogenen Daten. Alle Daten werden in Deutschland gehostet und unterliegen dem strengen deutschen und europäischen Recht. Darüber hinaus stellt der Hersteller regelmäßig kostenfreie Updates für die App zur Verfügung. Diese Updates kommen direkt auf die Mobilgeräte und gewährleisten die Datensicherheit auf Dauer.

Original-Content von: S. Siedle & Söhne OHG, übermittelt durch news aktuell