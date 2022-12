S. Siedle & Söhne OHG

Die Sprechanlage wird mobil

Aus Alt wird App

Furtwangen (ots)

Siedle IQ bringt die Türklingel auf das Smartphone - auch in Bestandsanlagen ab Baujahr 1952. Einfach praktisch und einfach nachrüstbar: Über WLAN und Mobilfunk sorgt die Siedle App jederzeit und fast überall für Klingel-Empfang.

Minimaler Aufwand für maximale Modernisierung ist das Prinzip von Siedle IQ. Die IQ-Haustelefone verbinden selbst jahrzehntealte Sprechanlagen fast im Handumdrehen mit der digitalen Welt. So wird Türkommunikation viel komfortabler und sicherer, weil die Klingel per WLAN und Mobilfunk auch auf dem Smartphone ankommt. Im Garten, auf dem Balkon oder unterwegs: Über die Siedle App sprechen Nutzer jederzeit und überall mit Menschen, die an der Haustür läuten. Und sie können ihnen, wenn sie wollen, per Smartphone auch die Tür öffnen.

Eine App für die ganze Familie

Der mobile Türöffner ist ein praktischer Helfer im Alltag. Wenn der Schlüsselbund gerade nicht zur Hand ist, verwandelt sich das Smartphone in einen digitalen Schlüssel. Der ist übrigens familientauglich: Bis zu vier Mobilgeräte können mit der Siedle App verbunden werden. Das Klingelsignal kommt dann parallel auf allen Smartphones an.

Höchste Datensicherheit

Die Siedle App steht für höchste Datensicherheit. Sensible Daten werden Ende-zu-Ende-verschlüsselt und die Übertragung wird durch ein Managementsystem gesteuert, das mit ISO 27001 konform ist. So ist ausgeschlossen, dass Unbefugte an die Daten gelangen. Und alle Daten bleiben in Deutschland. Der Hersteller steht für Qualität "made in Germany" und hostet die Daten auch in Deutschland: auf dem Siedle Server nach europäischen Datenschutzstandards. Außerdem bekommt die Siedle App regelmäßig kostenlose Updates für dauerhafte Datensicherheit.

Ausgezeichnet in Innovation und Design

Siedle IQ steht für innovative und einfache Modernisierung - und für preisgekröntes Design. Das Haustelefon ist 2021 mit dem renommierten German Innovation Award und mit dem German Design Award "Special Mention" prämiert worden. So verbindet Siedle IQ nicht nur ganz smart die alte Sprechanlage mit dem Mobilgerät; das IQ-Haustelefon schmückt das Zuhause gleichzeitig als Wohnaccessoire im Spitzendesign.

