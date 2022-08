ZDF

ZDF-Programmhinweis

Sonntag, 4. September 2022, 9.03 Uhr

37°Leben

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Sonntag, 4. September 2022, 9.03 Uhr 37°Leben Ostkinder Sie haben die DDR selbst nicht mehr erlebt und sind trotzdem von ihr geprägt. Durch ihr Aufwachsen im Umbruch eines wiedervereinigten Deutschlands haben Ostkinder oft eine eigene Perspektive. Die 36-jährige Liedermacherin Sarah Lesch erlebte den Westen als fremd: "Die Menschen sind so anders." Der 27-jährige Schriftsteller Lukas Rietzschel sieht Vorurteile. Die 31-jährige Journalistin Julia Lorenz hadert mit dem ostdeutschen Understatement. Drei Nachgeborene, die die DDR nur aus den Erinnerungen ihrer Eltern kennen, sprechen über ihre Ost-Identität, die durch das Aufwachsen in einem großen gesellschaftlichen Umbruch gekennzeichnet ist, in dem alles infrage gestellt wurde. Sie schildern ihre Erfahrungen im Westen und spüren Mentalitätsunterschieden nach wie Bescheidenheit, Ost-Pragmatismus und einem gewissen Veränderungsunwillen, der von Generation zu Generation weitergegeben wird.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell