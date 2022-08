ZDF

ZDF-Programmhinweis

Donnerstag, 18. August 2022, 0.55 Uhr

Filmgorillas

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Donnerstag, 18. August 2022, 0.55 Uhr Filmgorillas Das Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke u. Daniel Schröckert Über "Jagdsaison", eine neue Komödie mit Rosalie Thomass, sprechen Anne Wernicke und Daniel Schröckert. Es geht um ein gemeinsames Wellness-Wochenende dreier Frauen, das drastisch entgleist. Danach setzen sich Steven Gätjen und Silke Schröckert heroisch den Schrecken eines weiteren Horrorfilms aus. Dieses Mal ist es "Sinister", die Geschichte eines Autors, der mit seiner Familie an den Schauplatz vergangener Verbrechen zieht, was leider keine gute Idee ist. Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, erweitert das ZDF sein Angebot in der Filmberichterstattung – zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell