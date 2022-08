ZDF

"37°"-Reportage im ZDF: Wenn Kinder ihre Eltern pflegen

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Füttern, windeln und die Mobilität trainieren – das machen Eltern normalerweise mit ihren Kindern. Doch in vielen Familien in Deutschland sind die Rollen vertauscht, knapp eine halbe Million Kinder und Jugendliche pflegen ihre erwachsenen Angehörigen. Die "37°"-Reportage "Große Last auf schmalen Schultern – Wenn Kinder ihre Eltern pflegen" begleitet am Dienstag, 16. August 2022, 22.15 Uhr, Alexa (22) sowie die Geschwister Eva (12) und Pascal (17) durch ihren Alltag. Sie offenbaren ihre Gedanken, die im belastenden Familienalltag oft keinen Raum finden. Der Film von Wibke Kämpfer und Mechthild Gassner steht am Sendetag ab 8.00 Uhr in der ZDFmediathek zur Verfügung. Wenn die Geschwister Eva und Pascal nachmittags aus der Schule kommen, stehen erst einmal Tätigkeiten im Haushalt an. Ihre Mutter Chrissy hat Multiple Sklerose, die Kinder sind Helfer im Haushalt und immer öfter auch Pflegende der 39-Jährigen. Auch die 22-jährige Alexa fährt täglich Doppelschichten: Sie macht eine Ausbildung und kümmert sich außerdem zu Hause um ihre Mutter Beate. Seit deren Schlaganfall steht Beates Pflegebett im Wohnzimmer. Alexa und ihr Vater Patrick wechseln sich bei der 24-Stunden-Pflege ab. Für Eva, Pascal und Alexa wäre es undenkbar, nicht zu unterstützen. "Dafür ist die Familie doch da", beteuert Pascal, der bereits ein späteres Leben in der Nähe seiner Mutter plant. Seine Schwester Eva quälen Ängste, ihre Mutter zu verlieren, doch sie sehnt sich auch nach Zeit mit Freunden, in der sie einfach mal unbeschwert sein könnte. Alexa wartet auf die Unterstützung durch Assistenzkräfte, deren Einsatz nach zehn Monaten nun endlich bewilligt wurde. Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 – 70-12149; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/37grad Der Film steht für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung. "37°" in der ZDFmediathek: https://37grad.zdf.de

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell