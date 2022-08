ZDF

SOS Dürre-Alarm: "plan b" im ZDF über Wege aus der Wassernot

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Fast 40 Grad Hitze bereits im Juni, zahlreiche Waldbrände: Droht 2022 wieder eine Dürre, die Ernten, Wälder und die Grundwasserreserven gefährdet? Deutschland ist eigentlich kein trockenes Land. Doch der Regen fällt oft nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. "plan b" im ZDF zeigt am Samstag, 20. August 2022, 17.35 Uhr, wie kluge Köpfe nach Wegen suchen, um das Wasser zu bewahren. Die Dokumentation "SOS Dürre-Alarm. Wege aus der Wassernot" von Jochen Klöck, Cordula Stadter und Frank Zintnerassernot ist ab Montag,15. August 2022, zwei Jahre lang in der ZDFmediathek zu finden. Die Brandenburgerin Maria Giménez ist fest entschlossen, ihre Äcker so wenig wie möglich künstlich zu bewässern. Ihr großer Plan: Agroforstwirtschaft. Sie pflanzt Bäume auf ihren Äckern, die das Wasser im Boden halten und einen kühlenden Effekt auf die Landschaft haben. "Die beste Bewässerung baut man nicht, die pflanzt man", sagt die Biobäuerin. Zwischen ihren Bäumen weiden 26 Hochlandrinder und versorgen den Ackerboden mit natürlichem Dünger. In Dürresommern haben Waldbrände leichtes Spiel. Alexander Held weiß, wie Bäume vor Bränden geschützt werden können: mit Feuer. Er brennt trockene Gräser, Sträucher und Büsche gezielt ab. So findet das Feuer weniger Nahrung und kann sich nicht so leicht im Wald ausbreiten. Außerdem entsteht Platz: für jungen, hitzeresistenteren Mischwald anstelle der anfälligen Monokulturen. Der Experte für Feuerökologie gibt sein Wissen auch auf einem internationalen Workshop für präventives Abbrennen weiter. Judith Breuer hat zu Hause eine Vakuumtoilette wie im Flugzeug. Nicht einen Tropfen Wasser zu vergeuden, sondern so viel wie möglich im Kreislauf wiederzuverwenden – das ist die Vision des "HAMBURGER WATER Cycles". Pro Tag ließen sich so in einer Großstadt wie Hamburg 54 Millionen Liter Trinkwasser sparen. Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 – 70-16478; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planb "plan b" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/gesellschaft/plan-b

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell