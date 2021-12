Circle Eleven GmbH

Starkes Wachstum mit Private Equity, Rekord bei Ausschüttungen

Auf ein erfolgreiches Jahr 2021 blickt der Hamburger Private-Equity-Spezialist Circle Eleven zurück. Trotz Coronakrise wurden 45 neue Investoren hinzugewonnen und erhebliche Ausschüttungen vorgenommen. Alexander Binz, Partner und Mitgründer der Investment-Boutique: "Circle Eleven setzt auch 2021 den erfolgreichen Kurs der vergangenen Jahre fort. Die Weichen stehen auf Wachstum." Circle Eleven ermöglicht den Aufbau eines diversifizierten Private-Equity-Portfolios, vermittelt den Zugang zu den erfolgreichsten Private-Equity-Fondsmanagern und berät umfassend rund um das Private-Equity-Engagement seiner Kunden.

So konnten die Kapitalzusagen 2021 um 55 Millionen Euro auf 300 Millionen Euro gesteigert werden. Insgesamt betreut das 2014 gegründete Unternehmen nunmehr über 250 Investoren. Das verwaltete Kapital wurde von den angebundenen Zielfonds schnell und in vielversprechende Portfoliounternehmen investiert. So sind die Circle-Eleven-Investoren mittlerweile über 28 Fonds an fast 500 Unternehmen weltweit beteiligt. Die Circle-Eleven-Gesellschafter und Partner selbst tragen rund 25 Prozent zu allen Investments bei.

Im Laufe des Jahres konnten Ausschüttungen von über 17 Millionen Euro an die Investoren vorgenommen werden. Die Fonds mit abgeschlossener Investitionsphase haben bereits 60 Prozent der investierten Mittel zurückgeführt. Mit neuer Website, überarbeiteter Corporate Identity und regelmäßigem Newsletter wurde ein frischer Marktauftritt etabliert. Daneben sorgt die Eröffnung des - neben Hamburg - zweiten Büros in München für eine verbesserte Kundenbetreuung.

Anfang Januar 2022 startet Circle Eleven mit dem Co-Invest VI ein neues Vehikel der bewährten Co-Invest-Reihe. In diesem Rahmen können sich Investoren ab 200.000 Euro in den kommenden zwei Jahren an bis zu zehn aussichtsreichen Private-Equity-Fonds beteiligen, darunter höchstwahrscheinlich die nächsten Fondsgenerationen der Top-Manager Advent International, TCV und Silverlake.

Über Circle Eleven

Circle Eleven eröffnet Investoren transparenten Zugang zu renditestarken Private-Equity-Fonds: Ab 200.000 Euro wird der Aufbau eines diversifizierten Private-Equity-Portfolios angeboten und der Zugang zu den erfolgreichsten Private-Equity-Fondsmanagern sichergestellt. Kunden erhalten eine umfassende Beratung rund um ihr Private-Equity-Engagement. Die Gründungspartner investieren stets auch selbst in die angebotenen Fonds.

