Furtwangen (ots)

Nie mehr die Türklingel verpassen: Mit der Siedle App ist das ganz einfach. Denn die App hat immer Zugriff auf die Sprechanlage - zuhause im WLAN und unterwegs über Mobilfunk. Smartphone und Tablet zeigen live, wer vor dem Eingang steht. Die Sprechverbindung ist im Handumdrehen hergestellt. Und die Haustür lässt sich öffnen, auch wenn man nicht zuhause ist. Mit der Siedle App ist man immer da, wenn es wichtig ist.

Mit ihren Funktionen ist die App in vielen Lebenslagen ein zuverlässiger Helfer. Zum Beispiel für Jonas, der gerade aus der Schule kommt. Die letzte Stunde ist ausgefallen; er ist früher als gedacht zu Hause - und hat obendrein keinen Schlüssel. Dank der Siedle App ist das gar kein Problem. Jonas klingelt einfach an der Sprechanlage, sein Signal samt Livebild kommt auf den Smartphones seiner Eltern an. Auch wenn beide noch unterwegs sind oder arbeiten, können sie Jonas die Tür öffnen - ganz komfortabel aus der Straßenbahn oder vom Büro aus.

Smartphone als Schlüssel

Die Siedle App lässt sich außerdem als Hausschlüssel nutzen: Mit der App entfällt die umständliche Schlüsselsuche in Jacke oder Taschen. Das ist auch für Jonas' Eltern praktisch. Sie klingeln einfach an der Haustür und lassen sich per App selbst hinein. Die Siedle App kann parallel auf mehreren Mobilgeräten betrieben werden und ist absolut familientauglich.

Sichere Daten, Server in Deutschland

Höchste Datensicherheit ist ein weiterer Vorzug der Siedle App. Die Kommunikation erfolgt verschlüsselt, sowohl zwischen System und Server als auch zwischen Server und App. Auf dem Server liegen grundsätzlich keine personenbezogenen Daten. Alle Daten werden in Deutschland gehostet und unterliegen dem strengen deutschen und europäischen Recht. Darüber hinaus stellt der Hersteller regelmäßig kostenfreie Updates für die App zur Verfügung. Diese Updates kommen direkt auf die Mobilgeräte und gewährleisten die Datensicherheit auf Dauer.

