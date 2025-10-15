LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH

Benefiz-Spiel für die Betze-Engel: FC Bundestag trifft auf die FCK-Traditionsmannschaft

Bingen (ots)

Am 14. Oktober 2025 spielte der FC Bundestag - die Parlaments-Fußballmannschaft - im kleinen Stadion des Berliner Jahn-Sportparks gegen die Traditionsmannschaft des 1. FC Kaiserslautern. Verstärkt wurde das Team des FCK durch eine Auswahl von Mitarbeitern von LÖWEN ENTERTAINMENT, dem Hauptsponsor des Vereins seit 2024. Die Partie endete mit einem 1:0-Sieg für die Traditionsmannschaft.

Im Rahmen des Benefizspiels spendete das Unternehmen 5.000 Euro an die "Betze-Engel", das Sozialprojekt des FCK. Sebastian Foethke, Bevollmächtigter der Geschäftsführung für Politik & Regulierung, überreichte den symbolischen Spendenscheck im Beisein von Wolfgang Erfurt, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender des 1. FC Kaiserslautern, und Marcus Böse, Direktor für CRM & Digitales, sowie den Abgeordneten Fritz Güntzler MdB und Daniel Baldy MdB.

"Die Betze-Engel sind ein bedeutender Bestandteil unseres gesellschaftlichen Engagements. Mit dieser Spende können wir soziale Einrichtungen in Kaiserslautern und der Region noch besser unterstützen und Menschen helfen, die es in unserer Gesellschaft besonders brauchen. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken", sagte Wolfgang Erfurt.

Marcus Böse ergänzte: "Wir sind sehr dankbar, mit unserem Hauptsponsor einen Partner zu haben, mit dem uns viel verbindet. Sowohl der Verein als auch das Unternehmen blicken auf eine lange Tradition zurück und sind tief in Rheinland-Pfalz verwurzelt. Tage wie heute zeigen, dass wir nicht nur sportlich, sondern auch sozial Verantwortung übernehmen."

Sebastian Foethke betonte: "Es ist uns eine Herzensangelegenheit, die wertvolle Arbeit der Betze-Engel zu unterstützen. Das heutige Freundschaftsspiel hat eindrucksvoll gezeigt, wie Sport und soziales Engagement Hand in Hand gehen können."

Der 1. FC Kaiserslautern unterstützt mit den Betze-Engeln seit 2010 soziale Projekte in der Region, indem er sowohl finanzielle Mittel als auch Öffentlichkeitsarbeit bereitstellt, um Einrichtungen und Initiativen zu fördern

