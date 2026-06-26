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Sonntag, 5. Juli 2026, 9.03 Uhr
37°Leben
Marcant – Content gegen Rechts

Mainz (ots)

Bitte geänderten Programmtext beachten!!

Sonntag, 5. Juli 2026, 9.03 Uhr

37°Leben

Marcant – Content gegen Rechts

Er ist 24 Jahre und erhält täglich Morddrohungen. Marcant geht auf Nazi-Demos. "Verpiss Dich!", rufen einige dem großen jungen Mann zu, der freundlich, aber bestimmt Fragen stellt.

"Warum bist Du stolz auf die weiße Rasse?", fragt er einen Mann mit White-Race-Schal. "Wo warst Du beim Holocaust-Gedenktag?" "Linker Drecksjude, Missgeburt, Schwuchtel" - Marcant wird beschimpft. Aber auch ausgezeichnet: mit der Theodor-Heuss-Medaille 2026.

Mit seinen Videos auf TikTok und YouTube erreicht Marcant Millionen Menschen. "Mit Nazis redet man nicht, das mag vor zehn Jahren gestimmt haben", sagt er. "Heute reden die Nazis in Parlamenten, ihre Reden im Internet erreichen hunderttausende Follower." Er will ein Gegengewicht sein. Rund 500 junge Menschen haben ihm inzwischen geschrieben, dass sie auch wegen seiner Videos mit der Naziszene gebrochen haben und ausgestiegen sind. "Es gibt wenige Todeslisten, auf denen ich nicht stehe", sagt er.

Der Reporter Max Neidlinger hat Marcant für "37°Leben" bei seiner Arbeit begleitet.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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