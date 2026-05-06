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Idest GmbH unter den ersten Unternehmen im deutschsprachigen Raum mit DQS-Zertifizierung nach ISO/IEC 42001

IT-Beratungsunternehmen setzt Meilenstein in der KI-Governance

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Frankfurt am Main / Eschborn (ots)

Die Idest GmbH, ein auf den Finanz- und öffentlichen Sektor spezialisiertes IT-Beratungsunternehmen aus Eschborn, hat als eines der ersten Unternehmen in der DACH-Region die Zertifizierung nach ISO/IEC 42001:2023 durch die DQS erhalten. Die international gültige Norm definiert Anforderungen an Managementsysteme für Künstliche Intelligenz (AIMS) und verfolgt das Ziel, den verantwortungsvollen, transparenten und wirksamen Einsatz von KI systematisch zu steuern.

Das Zertifikat wurde durch die DQS, eine der führenden internationalen Zertifizierungsgesellschaften erteilt. Das AI Management System der Idest GmbH umfasst KI-Systeme auf Basis von ChatGPT Business (OpenAI), die für interne Geschäftsprozesse eingesetzt werden. Die Idest GmbH agiert dabei ausschließlich als Deployer - es werden keine eigenen KI-Modelle entwickelt.

Das AIMS umfasst neben den implementierten Controls ein systematisches Risikomanagement mit einer mittleren 2-stelligen Anzahl identifizierter KI-spezifischer Risiken sowie dokumentierte Verfahren für Incident Management, Schulung und kontinuierliche Verbesserung.

"Die Zertifizierung nach ISO 42001 ist für uns mehr als ein Qualitätsnachweis. Sie ist unser Bekenntnis zu einem verantwortungsvollen, transparenten und nachvollziehbaren Umgang mit Künstlicher Intelligenz - gegenüber unseren Kunden, unseren Mitarbeitenden und der Öffentlichkeit." - Christian Specker, Geschäftsführer Idest GmbH

Die Zertifizierung positioniert die Idest GmbH als Vorreiter in der Umsetzung der regulatorischen Anforderungen der EU KI-Verordnung (VO 2024/1689), die ab 2025 stufenweise in Kraft tritt und von Unternehmen im Deployer-Kontext Transparenz-, Dokumentations- und Kompetenzpflichten verlangt. Auch Christian Gerling, Global Division Head Information & Data Security (IDS) bei der DQS, bestätigt diese Vorreiterrolle:

"Mit der Zertifizierung nach ISO/IEC 42001 übernimmt Idest frühzeitig Verantwortung für eine nachvollziehbare und wirksame KI-Governance. Dieses Vorgehen hat aus unserer Sicht Leuchtturmcharakter und wir hoffen, dass es auch für andere Unternehmen richtungsweisend ist."

Über die Idest GmbH

Die Idest GmbH mit Sitz in Eschborn bietet IT-Consulting, Softwareentwicklung, IT-Audit, Projektmanagement und externen Datenschutz für Kunden im Finanz- und öffentlichen Sektor. Das Unternehmen ist bereits nach ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015 zertifiziert. Geschäftsführer sind Christian Specker und Hendrik Schlademann.

www.idest.de | info@idest.de

Über die DQS

Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) unterstützt Organisationen weltweit mit Zertifizierungen, die Vertrauen schaffen, Risiken reduzieren und nachhaltige Entwicklung fördern. Als international tätiger Anbieter für Assessments und Zertifizierungen von Managementsystemen begleitet sie Unternehmen über reine Compliance hinaus bei Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Cybersicherheit und KI-Governance und trägt so zur Resilienz, Transparenz und Zukunftsfähigkeit von Organisationen bei. www.dqsglobal.com/de/ | info@dqsglobal.com

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