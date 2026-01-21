DQS GmbH

Normanforderungen im Vergleich: Neues DQS-Whitepaper bietet Orientierung zur Revision von ISO 9001

ISO 9001 wird überarbeitet: Mit dem neuen Whitepaper "Normanforderungen im Vergleich - ISO 9001:2015 vs. ISO/DIS 9001:2025" stellt die DQS eine fundierte, tabellarische Gegenüberstellung der aktuellen Normversion und des aktuellen Normentwurfs vor. Die Publikation bietet Qualitätsverantwortlichen eine sachliche und verlässliche Grundlage, um sich frühzeitig mit den möglichen Änderungen in ISO 9001 auseinanderzusetzen und den eigenen Handlungsbedarf einzuordnen. Das Whitepaper kann auf der Website der DQS kostenfrei heruntergeladen werden.

ISO 9001:2026 nimmt Gestalt an - DQS mit Orientierungshilfe zum Normentwurf

Die aktuell im Januar 2026 veröffentlichte Normsynopse richtet sich an Qualitätsmanagementbeauftragte, QM-Verantwortliche, interne und externe Auditorinnen und Auditoren, Geschäftsführende, Führungskräfte sowie Beratende und Trainerinnen und Trainer im Qualitätsmanagement. Absicht ist es, eine strukturierte Orientierung zur geplanten Überarbeitung der international etablierten Qualitätsmanagementnorm zu geben und den Einstieg in die Thematik der Normrevision zu erleichtern.

Weiterentwicklung statt Neuausrichtung

ISO 9001 zählt weltweit zu den am häufigsten angewendeten Managementsystemnormen. Die laufende Revision verfolgt dabei keine grundlegende Neuausrichtung, sondern eine gezielte Weiterentwicklung bestehender Anforderungen. Bewährte Elemente wie die Harmonized Structure, der prozessorientierte Ansatz, der PDCA-Zyklus sowie das risikobasierte Denken bleiben erhalten und werden im Normentwurf präziser formuliert und enger miteinander verknüpft.

Erweiterter Kontext: Strategische Themen rücken stärker in den Fokus

Gleichzeitig setzt der Draft International Standard ISO/DIS 9001:2025 neue inhaltliche Akzente. Themen wie Klimawandel, Digitalisierung, Resilienz von Lieferketten, Qualitätskultur und ethisches Verhalten werden stärker in den organisatorischen Kontext und die strategische Ausrichtung von Unternehmen integriert. Ergänzt wird dies durch eine differenziertere Betrachtung von Risiken und Chancen sowie erweiterte Anforderungen an die Planung und Steuerung von Änderungen. Ziel ist es, die Wirksamkeit von Qualitätsmanagementsystemen zu erhöhen und bestehende Interpretationsspielräume zu reduzieren.

Frühe Orientierung durch Versionsvergleich

Vor diesem Hintergrund bietet die tabellarische Gegenüberstellung der Normanforderungen aus ISO 9001:2015 und dem aktuellen Entwurf DIN EN ISO 9001:2025-09 eine sachlich fundierte und zuverlässige Grundlage zur Orientierung. Das Whitepaper zeigt auf einen Blick, welche Anforderungen unverändert bleiben, wo Präzisierungen vorgenommen wurden und in welchen Bereichen neue Handlungsfelder entstehen. Damit ermöglicht es eine frühe und planbare Auseinandersetzung mit den erwarteten Änderungen - noch bevor die finale Veröffentlichung der ISO 9001:2026 erfolgt.

Erarbeitet wurde die Gegenüberstellung von Normexpertinnen und Normexperten sowie erfahrenen Auditoren der DQS auf Basis umfangreicher Auditpraxis. Die Inhalte sind praxisnah aufbereitet und unterstützen Organisationen dabei, den Anpassungsbedarf ihres Qualitätsmanagementsystems realistisch einzuschätzen und sich strukturiert auf die kommende Revisionsphase und zukünftige Zertifizierungsanforderungen vorzubereiten.

DGQ, DQS und DIN Media ab Juni 2026 mit Informationsveranstaltungen

Am 16. Juni 2026 startet in Berlin die Veranstaltungsreihe "ISO 9001:2026 - Die nächste Generation". DGQ, DQS und DIN Media vermitteln in Präsenz- und Onlineformaten praxisnahe Einblicke in die wichtigsten Neuerungen der kommenden Normfassung - dann auf der Grundlage des Final Drafts (FDIS). Hochkarätige Expertinnen und Experten aus Normung, Auditierung und Qualitätsmanagement erläutern zentrale Aspekte wie Chancen und Risiken, ethische Anforderungen sowie neue Anforderungen an den Organisationskontext. Die Veranstaltungsreihe zahlt auf den sicheren Übergang auf die neue Normversion ein und richtet sich ebenfalls an Qualitätsverantwortliche sowie an Fach- und Führungskräfte im Qualitätsmanagementkontext.

