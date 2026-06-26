ZDF-Programmänderung Woche 27/26

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ZDF-Programmänderung ab Woche 27/26
Mainz (ots) - Woche 27/26 Mo., 29.6. Bitte geänderten Programmablauf ab 18.00 Uhr beachten: 18.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 17.59/HD/Dd 5.1/UT) aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker 19.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 18.59/fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) Brasilien - Japan Sechzehntelfinale Übertragung aus Houston/USA Kommentatorin: Claudia Neumann ...mehr
Sonntag, 5. Juli 2026, 9.03 Uhr / 37°Leben / Marcant – Content gegen Rechts
Mainz (ots) - Bitte geänderten Programmtext beachten!! Sonntag, 5. Juli 2026, 9.03 Uhr 37°Leben Marcant – Content gegen Rechts Er ist 24 Jahre und erhält täglich Morddrohungen. Marcant geht auf Nazi-Demos. "Verpiss Dich!", rufen einige dem großen jungen Mann zu, der freundlich, aber bestimmt Fragen stellt. "Warum bist Du stolz auf die weiße Rasse?", fragt er ...mehr
ZDF-Programmänderung Woche 26/26
Mainz (ots) - Woche 26/26 Fr., 26.6. Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.25 Wetter (VPS 19.20) 19.30 ZDF spezial (HD/UT) Deutschland schwitzt - wie gut sind wir vorbereitet? Moderation: Alica Jung Im Streaming: 26. Juni 2026, 19.30 Uhr bis 26. Juni 2028 (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.) Die Serie "Bettys Diagnose" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt: Fr., 03.07. Nebenwirkungen Fr., 10.07. Außer Kontrolle Fr., 17.07. Sprachlos Fr., ...mehr