ZDF-Programmänderung Woche 27/26

Mainz (ots) - Bitte geänderten Programmtext beachten!! Sonntag, 5. Juli 2026, 9.03 Uhr 37°Leben Marcant – Content gegen Rechts Er ist 24 Jahre und erhält täglich Morddrohungen. Marcant geht auf Nazi-Demos. "Verpiss Dich!", rufen einige dem großen jungen Mann zu, der freundlich, aber bestimmt Fragen stellt. "Warum bist Du stolz auf die weiße Rasse?", fragt er ...

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