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Maral Bazargani moderiert "ZDF-Morgenmagazin" frühmorgens

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Mainz (ots)

Sie ist als "logo!"-Moderatorin im Einsatz, moderiert die Leichtathletik-Übertragungen im ZDF und steht jetzt auch noch früh auf: Maral Bazargani führt am Montag, 6. Juli 2026, ab 5.30 Uhr erstmals durch die frühen Stunden des "ZDF-Morgenmagazins". In der Woche vom 6. bis 10. Juli 2026 ist sie jeweils von 5.30 bis 7.00 Uhr im frühmorgendlichen Moderationseinsatz.

Andreas Wunn, Leiter der ZDF-Redaktion "Tagesmagazine Berlin": "Mit Maral Bazargani bekommt das ZDF-Morgenmagazin eine kompetente und sympathische Moderatorin, die die Zuschauer und Zuschauerinnen mit aktuellen Nachrichten und spannenden Interviews am Morgen begrüßen wird."

Maral Bazargani wird bis zu sechs Wochen im Jahr durch das "ZDF-Morgenmagazins" führen – in der Frühschiene von 5.30 Uhr bis 7.00 Uhr als Vertretung für Philipp Wortmann.

Infos zu Maral Bazargani

Maral Bazargani (36) moderiert seit 2023 die ZDF-Kindernachrichten "logo!" und seit 2025 zudem die Leichtathletik-Übertragungen im ZDF. Die ehemalige 400-Meter-Läuferin, die 2012 bei den Olympischen Spielen in London zur deutschen 4x400-Meter-Staffel gehörte, hat 2014 ihre sportliche Karriere beendet und ihre journalistische Laufbahn zunächst mit einem Volontariat beim SWR gestartet. Seit 2017 war sie als Redakteurin und Reporterin für die ZDF-Kindernachrichten "logo!" tätig.

Infos zum "ZDF-Morgenmagazin"

Das "ZDF-Morgenmagazin" ist seit bald 34 Jahren Anlaufstelle für alle, die gut informiert in den Tag starten wollen. Im wöchentlichen Wechsel mit dem "ARD-Morgenmagazin" bietet die dreieinhalbstündige Sendung montags bis freitags von 5.30 bis 9.00 Uhr ein vielseitiges Informationsangebot aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur. Zum Moderationsteam des "ZDF-Morgenmagazin" gehören derzeit Dunja Hayali, Mitri Sirin, Mirjam Meinhardt, Eva-Maria Lemke, Philipp Wortmann und Andreas Wunn.

Kontakt
Bei Fragen zum "ZDF-Morgenmagazin" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.de.
Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos
Pressefotos zum "ZDF-Morgenmagazin" erhalten Sie als  Download (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.  

Weitere Informationen
 Biografie: Maral Bazargani im ZDF-Presseportal
 "ZDF-Morgenmagazin" im ZDF streamen

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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