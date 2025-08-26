PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Schwere Beine: 15 Minuten Bewegung am Tag helfen
Das "HausArzt-PatientenMagazin" zeigt, wie Sie die Venenpumpe in wenigen Minuten in Schwung bringen

Baierbrunn (ots)

Wer im Sommer das Gefühl hat, schwere und angeschwollene Beine zu haben, sollte sich mehr bewegen. Der Grund sind häufig schwache Venenwände und -klappen, die dem Druck des Blutstroms nicht mehr standhalten und ausleiern. In den unteren Extremitäten "versackt" dann das Blut, das eigentlich zum Herzen zurücktransportiert werden sollte. Wer sich außerdem wenig bewegt, vielleicht im Sitzen arbeitet, hat zudem das Problem, dass die Venenmuskelpumpen nicht ausreichend aktiviert werden. Diese Muskeln sind der Motor, der den Rückfluss des Blutes unterstützt. Das berichtet das "HausArzt-PatientenMagazin" in seiner aktuellen Ausgabe.

Übung "Ferse-Spitze" im Sitzen

Dagegen hilft am besten jeden Tag eine Viertelstunde Zeit für Venengymnastik. Zum Beispiel - wenn Sie ohnehin schon auf einem Bürostuhl sitzen - die Übung "Ferse-Spitze". Dabei sollten Ihre Oberschenkel einen rechten Winkel zu den Unterschenkeln bilden. Die Füße stehen parallel. Stellen Sie nun die linke Fußspitze und die rechte Ferse auf den Boden, anschließend die linke Ferse und die rechte Fußspitze. Das trainiert die Muskeln im Sprunggelenk und in der Wade. 20-mal wiederholen, kurze Pause und noch eine Runde.

Erläuterungen zu weiteren Übungen, wie den "Zehenspitzen-Stand" oder die "Fußwippe", finden Leserinnen und Leser im "HausArzt-PatientenMagazin".

Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das "HausArzt-PatientenMagazin" gibt der Hausärztinnen- und Hausärzteverband in Kooperation mit dem Wort & Bild Verlag heraus. Die Ausgabe III-2025 wird bundesweit in Hausarztpraxen an Patienten abgegeben.

Pressekontakt:

Katharina Neff-Neudert, PR-Manager
Tel.: 089/744 33-360
E-Mail: presse@wubv.de
www.wortundbildverlag.de
https://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell

