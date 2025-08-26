Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Schwere Beine: 15 Minuten Bewegung am Tag helfen

Das "HausArzt-PatientenMagazin" zeigt, wie Sie die Venenpumpe in wenigen Minuten in Schwung bringen

Wer im Sommer das Gefühl hat, schwere und angeschwollene Beine zu haben, sollte sich mehr bewegen. Der Grund sind häufig schwache Venenwände und -klappen, die dem Druck des Blutstroms nicht mehr standhalten und ausleiern. In den unteren Extremitäten "versackt" dann das Blut, das eigentlich zum Herzen zurücktransportiert werden sollte. Wer sich außerdem wenig bewegt, vielleicht im Sitzen arbeitet, hat zudem das Problem, dass die Venenmuskelpumpen nicht ausreichend aktiviert werden. Diese Muskeln sind der Motor, der den Rückfluss des Blutes unterstützt. Das berichtet das "HausArzt-PatientenMagazin" in seiner aktuellen Ausgabe.

Übung "Ferse-Spitze" im Sitzen

Dagegen hilft am besten jeden Tag eine Viertelstunde Zeit für Venengymnastik. Zum Beispiel - wenn Sie ohnehin schon auf einem Bürostuhl sitzen - die Übung "Ferse-Spitze". Dabei sollten Ihre Oberschenkel einen rechten Winkel zu den Unterschenkeln bilden. Die Füße stehen parallel. Stellen Sie nun die linke Fußspitze und die rechte Ferse auf den Boden, anschließend die linke Ferse und die rechte Fußspitze. Das trainiert die Muskeln im Sprunggelenk und in der Wade. 20-mal wiederholen, kurze Pause und noch eine Runde.

Erläuterungen zu weiteren Übungen, wie den "Zehenspitzen-Stand" oder die "Fußwippe", finden Leserinnen und Leser im "HausArzt-PatientenMagazin".

