Jackery setzt neue Branchenmaßstäbe mit Unternehmensstandards für Solargeneratoren

In einem bedeutenden Schritt in Richtung Innovation und Nachhaltigkeit bei tragbaren Energielösungen hat Jackery, der Marktführer bei tragbaren sauberen Energielösungen, umfassende Unternehmensstandards für seine Solargeneratoren eingeführt. Mit Unternehmensstandards, die über die bestehenden Industrienormen hinausgehen, zielt diese Initiative darauf ab, die Produktqualität zu verbessern und einen Präzedenzfall für den technologischen Fortschritt in der Branche zu schaffen.

Die Solar Generator Enterprise Standards von Jackery (die Jackery SG Enterprise Standards) umfassen eine umfassende Reihe von Kriterien, um die höchste Qualität und Leistung ihrer Produkte zu gewährleisten. Im Mittelpunkt dieser Standards stehen die Anforderungen an die Fertigungsqualität, die die erforderlichen Lagerbedingungen, Spezifikationen für Fertigungsanlagen, fehlersichere Verifizierungsprozesse und die Validierung von Verbrauchsmaterialien detailliert beschreiben. Diese sorgfältigen Richtlinien stellen sicher, dass jedes Produkt den strengen Qualitätsmaßstäben des Unternehmens entspricht.

In Bezug auf Funktionalität und Umweltverträglichkeit unterzieht Jackery seine Produkte strengen Tests. Die Solargeneratoren von Jackery müssen mechanische Festigkeitstests durchlaufen. Dies gewährleistet, dass die Solargeneratoren nicht nur sicher sind, sondern auch an verschiedene Umweltbedingungen angepasst werden können. Sicherheit und Umweltschutz stehen an erster Stelle, wobei die Solargeneratoren alle relevanten nationalen oder regionalen Sicherheitszertifizierungen einhalten. Jedes Produkt verfügt über die erforderlichen Zertifikate oder Prüfberichte zum Nachweis der Konformität. Jackery war das erste Unternehmen der Branche, das die TÜV SÜD Reliable SG Mark-Zertifizierung erhielt.

Die Cybersicherheit der Produkte ist ein weiterer wichtiger Aspekt der Jackery-Standards. Die Sicherheit der Solargenerator-App wird gründlich evaluiert, wobei maßgebliche Prüfberichte Dritter die Glaubwürdigkeit der App untermauern und den Schutz der Nutzerdaten gewährleisten. Darüber hinaus hat sich Jackery zu umweltfreundlichen Praktiken in der Lieferkette verpflichtet. Das Unternehmen bemüht sich aktiv um Zertifizierungen für umweltfreundliche Fabriken und arbeitet daran, für neue Produkte Zertifizierungen für den CO2-Fußabdruck zu erhalten. Damit setzt Jackery einen Maßstab für kohlenstofffreie Anforderungen in der gesamten Lieferkette und fördert nachhaltige Praktiken und Umweltverantwortung.

Die Umsetzung dieser strengen Normen gewährleistet qualitativ hochwertige Produkte, die die Kundenzufriedenheit erhöhen. Es ermutigt die F&E-Teams bei Jackery, neue Technologien zu erforschen, die zu nachhaltigen Geschäftspraktiken beitragen. Darüber hinaus verbessern diese Bemühungen die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt, indem sie das Management der Lieferkette durch standardisierte Qualitätssysteme optimieren.

Mit diesen fortschrittlichen Unternehmensstandards zeigt Jackery ein starkes Engagement für die Umweltverantwortung und gewährleistet gleichzeitig eine erstklassige Produktleistung in allen Bereichen - von der Herstellung bis zum Lieferkettenmanagement. Indem Jackery sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene mit gutem Beispiel vorangeht, ermutigt es andere Unternehmen, sich ihm anzuschließen und eine positive Entwicklung in allen Sektoren weltweit zu fördern.

