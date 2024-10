Jackery Inc.

Jackery feiert 12. Geburtstag mit Gewinnspielen und gibt Einblicke in seine hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards

Düsseldorf (ots/PRNewswire)

Die Geschichte von Jackery begann 2012 in Kalifornien. Seitdem hat sich das Unternehmen zu einem weltweit führenden Anbieter innovativer sowie umweltfreundlicher Energielösungen entwickelt und zählt international zu den meistverkauften Marken im Bereich der Solargeneratoren. Anlässlich dieses Erfolgs, feiert Jackery seinen 12. Geburtstag nicht nur mit Überraschungen für seine Kundinnen und Kunden – das Unternehmen gewährt zudem einen Einblick in seine strengen Richtlinien und Anforderungen, die höchste Qualitäts-, Sicherheits- und Leistungsstandards der Solargeneratoren gewährleisten.

„Jackery Solar Generator Standard": Definierte Richtlinien für Sicherheit und Zuverlässigkeit

In den letzten 12 Jahren hat Jackery weltweit über 4 Millionen Produkte verkauft und sich als zuverlässiger Partner für nachhaltige Energielösungen etabliert. Als Säule dieses Erfolgs veröffentlicht das Unternehmen anlässlich seines Geburtstags nun den „Jackery Solar Generator Standard". Mit diesem umfassenden Dokument legt Jackery seine Maßstäbe in den Bereichen Supply Chain Management, Produktleistung, Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanforderungen sowie Testmethoden für nachhaltige Solargeneratoren fest: von den hohen Qualitätsansprüchen an Produktion und Transport über Temperatur- und Witterungsbeständigkeit bis hin zu Sicherheitszertifizierungen, Nachhaltigkeitsaspekten und der Mission, den CO2-Fußabdruck entlang der Lieferketten weiter zu reduzieren.

Die Veröffentlichung des „Jackery Solar Generator Standard" ist eine weitere Initiative des Unternehmens, um seine Position als Pionier der emissionsfreien mobilen Stromversorgung zu unterstreichen und die Zuverlässigkeit und das Vertrauen in die Marke und ihre Produkte weiter zu stärken. Gleichzeitig möchte Jackery die Bedeutung dieser Werte für das Unternehmen herausstellen und damit einen neuen Maßstab für die gesamte Branche setzen. Der Report findet sich unter diesem Link.

Geschenke für Fans nachhaltiger Energielösungen

Zur Feier des Jackery-Geburtstags dürfen sich auch die Kundinnen und Kunden auf Überraschungen freuen. Denn sie haben zwischen dem 23. Oktober und 30. November 2024 die Chance, ein Produkt ihrer Wahl aus dem Jackery-Sortiment zu gewinnen. Dazu müssen sie lediglich auf der Landing-Page zum Unternehmensjubiläum angeben, welches Produkt ihr Favorit ist und was ihnen daran besonders gefällt – schon nehmen sie an der Aktion teil. Insgesamt werden drei Gewinnerinnen oder Gewinner gekürt.

Darüber hinaus erstattet Jackery drei glücklichen Kundinnen oder Kunden, die zwischen dem 1. Januar und 30. November dieses Jahres eine Bestellung im Jackery-Onlineshop aufgegeben haben, die Kosten für ihren gesamten Einkauf zurück. Wer sich bis zum 30. November auf der Jackery-Webseite registriert und im genannten Zeitraum eine Bestellung aufgegeben hat, nimmt automatisch an der Aktion teil und gehört mit etwas Glück zu den Auserwählten, die eine Rückerstattung ihrer Bestellung (ohne Steuern und Gebühren) erhalten.

Original-Content von: Jackery Inc., übermittelt durch news aktuell