Vorstand des PKV-Verbands vervollständigt

Die Gremien des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. haben Dr. Jan Esser (Allianz Private Krankenversicherung) und Frauke Fiegl (DKV Deutsche Krankenversicherung und ERGO Krankenversicherung) neu in den Hauptausschuss und in den Vorstand gewählt. Beide sind durch den Wechsel des Vorstandsvorsitzes in ihren Unternehmen nachgerückt. Die Wahl erfolgte einstimmig.

Der Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen:

Thomas Brahm, Vorsitzender

Debeka Versicherungen, Koblenz

Dr. Karsten Dietrich, stellv. Vorsitzender

AXA Krankenversicherung AG, Köln

Dr. Jan Esser, stellv. Vorsitzender

Allianz Private Krankenversicherungs-AG, Unterföhring

Dr. Andreas Eurich, stellv. Vorsitzender

Barmenia Krankenversicherung AG, Wuppertal

Frauke Fiegl, stellv. Vorsitzende

DKV Deutsche Krankenversicherung AG, Köln

ERGO Krankenversicherung AG, Nürnberg

Ulrich Leitermann, stellv. Vorsitzender

SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G., Dortmund

Isabella Martorell Naßl, stellv. Vorsitzende

Bayerische Beamtenkrankenkasse AG, München

Union Krankenversicherung AG, Saarbrücken

Dr. Florian Reuther

Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.

Verbandsdirektor und geschäftsführendes Vorstandsmitglied

