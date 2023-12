Hochschule Fresenius

Hochschule Fresenius und RIMOWA vereinbaren Partnerschaft

Die Hochschule Fresenius in Köln und der renommierte Luxusreisegepäckhersteller RIMOWA haben eine Partnerschaft geschlossen. Basierend auf einem ganzheitlichen 360°-Ansatz bietet die Partnerschaft den Studierenden des englischsprachigen Masterstudiengangs "Luxury Management (M.Sc.)" ein breites Spektrum an Aktivitäten und Projekten.

Die Partnerschaft beinhaltet unter anderem gemeinsame Teamwork- und Praxisprojekte, Netzwerkveranstaltungen sowie Kurse und Impulsvorträge von Professor:innen für RIMOWA-Mitarbeitende.

"Über die Partnerschaft mit RIMOWA freuen wir uns sehr", erklärt Prof. Dr. Barbara Lier, Leiterin der International Business School in Köln. "Wir legen großen Wert darauf, unseren Studierenden praxisorientiertes Wissen zu vermitteln und ihnen die Möglichkeit zu geben, bereits während des Studiums wichtige Netzwerke aufzubauen", so Lier weiter. "Mit dem umfassenden Angebot im Rahmen der Partnerschaft können sie ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in einem dynamischen Umfeld anwenden und sich bestens auf die Herausforderungen der Luxusbranche vorbereiten", ergänzt Prof. Dr. Marc Paternot, Studiendekan des Studiengangs "Luxury Management".

Der Luxussektor hat sich in den letzten Jahren ausgezeichnet entwickelt und bietet vielversprechende Wachstumsperspektiven. Der praxisorientierte und international ausgerichtete Masterstudiengang Luxury Management (M.Sc.) vermittelt den Studierenden spezialisierte Managementkompetenzen in der Luxusbranche.

Das Programm kombiniert umfassende Kenntnisse über Marketing, Vertrieb und Strategien für Luxusmarken und -produkte. Nach Abschluss des Masters sind die Absolvent:innen bestens gerüstet, um eine erfolgreiche Karriere in der anspruchsvollen Luxusbranche zu starten.

Über die Hochschule Fresenius

Die Hochschule Fresenius mit ihren Standorten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Idstein, Köln, München und Wiesbaden sowie dem Studienzentrum in New York gehört mit über 18.000 Studierenden zu den größten und renommiertesten privaten Hochschulen in Deutschland. Sie blickt auf eine 175-jährige Tradition zurück. 1848 gründete Carl Remigius Fresenius in Wiesbaden das "Chemische Laboratorium Fresenius", das sich von Beginn an sowohl der Laborpraxis als auch der Ausbildung widmete. Seit 1971 ist die Hochschule staatlich anerkannt. Sie verfügt über ein sehr breites, vielfältiges Fächerangebot und bietet in den Fachbereichen Chemie & Biologie, Design, Gesundheit & Soziales, onlineplus sowie Wirtschaft & Medien Bachelor- und Masterprogramme in Vollzeit sowie berufsbegleitende und ausbildungsbegleitende (duale) Studiengänge an. Die Hochschule Fresenius ist vom Wissenschaftsrat institutionell akkreditiert. Bei der Erstakkreditierung 2010 wurden insbesondere ihr "breites und innovatives Angebot an Bachelor- und Master-Studiengängen", "ihre Internationalität" sowie ihr "überzeugend gestalteter Praxisbezug" vom Wissenschaftsrat gewürdigt.

Über RIMOWA

RIMOWA zählt zu den weltweit führenden Herstellern für hochwertiges Reisegepäck. Seit 1898 stehen Qualität und Innovation im Mittelpunkt, um funktionale Produkte für den täglichen Gebrauch zu entwickeln. Inspiriert durch die Luftfahrt, entwickelte RIMOWA im Jahr 1937 Koffer aus Aluminium und revolutionierte damit die Branche. 1950 entstand das ikonische Rillen-Design der Koffer, das bis heute RIMOWAs Markenzeichen ist. Zur Jahrtausendwende leistete RIMOWA erneut Pionierarbeit und fertigte den ersten Koffer aus Polycarbonat. 2017 wurde RIMOWA Teil der LVMH Gruppe. Mit der kürzlich gelaunchten Never Still Kollektion bestehend aus Taschen und Rucksäcken, präsentiert sich RIMOWA als Kultmarke auch außerhalb des Reisesegments. RIMOWA verbindet seit jeher Tradition und Deutsche Handwerkskunst mit der Präzision moderner Technologien.

