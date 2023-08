WINGS Fernstudium

Jetzt digitale Zukunft studieren

Neuer Master Digital Commerce, Marketing & Psychology

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wismar (ots)

Digital Business Management verändert die Arbeits- und Wirtschaftswelt von morgen. Welche Herausforderungen kommen auf Unternehmen und Mitarbeiter zu und wie können sie sich optimal darauf vorbereiten? Das deutschlandweit einzigartige Onlinestudium Master Digital Commerce, Marketing & Psychology befasst sich mit diesen elementaren Fragen. Der neue Studiengang von WINGS, dem Fernstudienanbieter der Hochschule Wismar, startet erstmalig zum Wintersemester 2023/2024.

Jetzt werden die Weichen für die unternehmerische Zukunft gestellt. "Dafür ist es wichtig, als Early Adopter neues Wissen zu generieren und erfolgreich Veränderungen voranzutreiben", erklärt Professor Dr. Hieronymus Sturm, Studiengangsleiter des neuen Masterstudiums Digital Commerce, Marketing & Psychology.

Damit erweitert WINGS sein Angebot an Fernstudiengängen im Bereich Digitalisierung. "Bei der Konzeption haben wir uns gefragt, welche zukünftigen Anforderungen an Fach- und Führungskräfte gestellt werden", erklärt Sturm. Das Ergebnis: Ein Master, der zukünftige High Potentials im Digital Business zeit- und ortsunabhängig ausbildet. Damit diese erfolgreich sind, wird fundiertes Wissen in drei übergeordneten Bereichen vermittelt.

Digital Commerce: Gesucht werden Spezialisten, die über aktuelles Wissen in den Themengebieten digitale Geschäftsmodelle, Digital-Commerce, Datenanlayse und Strategieentwicklung verfügen.

Digital Marketing: In den letzten 20 Jahren hat sich das old school "4p" Marketing von einem Push-Kanal zu einer Kommunikationsplattform in Interaktion mit Performanceorientierung gewandelt.

Digitale Wirtschaftspsychologie: Digitale Unternehmen brauchen zukünftig ein tieferes Verständnis über das Erleben und Verhalten ihrer Mitarbeiter. Auch auf der Marktseite ist fundiertes Wissen über die User in digitalen Verkaufsinteraktionen ein Wettbewerbsvorteil. Dazu zählt etwa den Wertewandel in der Gesellschaft zum Beispiel bei nachhaltigem und ökologisch langfristigem Engagement vorwegzunehmen.

"Die Fächerkombination ist einzigartig auf dem Fernstudienmarkt", erklärt Professor Dr. Sturm. "Wir sprechen Berufstätige an, die ihre Karriere im Digital-Commerce, im Social-Media-Marketing, der Datenanalyse oder die ihre Perspektive im Management digitaler Unternehmen sehen", so Sturm.

Studiert wird online über die Lernplattform myWINGS. So stellt der Fernstudienanbieter sicher, dass Berufstätige sich die Zeit für das Lernen flexibel einteilen können. Das Onlinestudium startet erstmals zum Wintersemester 2023/2024. Einschreibungen sind noch bis zum 30.9.2023 möglich. Alle Infos zum Studiengang finden Interessierte unter wings.de/cmp

Original-Content von: WINGS Fernstudium, übermittelt durch news aktuell