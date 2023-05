WINGS Fernstudium

Warum Bautenschutz bei Architekten hoch im Kurs steht

Wismar (ots)

Neubau oder Sanierung? Das ist nicht nur für viele Mieter eine Frage der Überzeugung, sondern vor allem Hausbesitzer, Investoren und Vermieter stehen vor dieser Entscheidung. Im Master Bautenschutz bei WINGS, dem Fernstudienanbieter der Hochschule Wismar, dreht sich alles um Strategien, Konzepte und Lösungen zur Bauwerkserhaltung und Bauwerksinstandsetzung.

"Instandsetzung, Modernisierung, Restaurierung und Sanierung von Gebäuden und Bauten - der Großteil des gesamten Baugeschehens findet im Bestand statt", erklärt Professor Helmuth Venzmer, Studiengangsleiter des berufsbegleitenden Fernstudiengangs Master Bautenschutz bei WINGS. Rund 69 Prozent der Bauleistung wird in Deutschland an Bestandsbauten vorgenommen. Nicht nur die beliebten Altbauwohnungen werden saniert, auch bei öffentlichen historischen Gebäuden entscheiden sich Städte und Kommunen immer häufiger für Sanierung statt Neubau. "Das ist die Basis unserer Arbeit."

Und Bauen steht hoch im Kurs: Der prognostizierter Umsatz des Baugewerbes wird, laut Statista, im Jahr 2025 auf knapp 400 Milliarden Euro geschätzt - Tendenz steigend. Gerade bei der Arbeit an alten Gebäuden ist Spezialwissen gefragt. Im Master Bautenschutz vertiefen Architekten, planende Bauingenieure, Denkmalpfleger, Restauratoren und Naturwissenschaftler berufsbegleitend ihr Wissen zur Sanierung und Restauration von Gebäuden sowie Vermeidung bautechnischer Schäden.

Seit 2010 bildet WINGS Architekten und Bauingenieure im berufsbegleitenden Master Bautenschutz weiter. Zu den Absolventinnen und Absolventen aus Deutschland, Luxemburg und der Schweiz gehört auch Melanie Embabe, Architektin aus Lebach im Saarland. In ihrer Masterarbeit beschäftigte sie sich mit den Gefahren von durchfeuchteten Mauerwerken für Außenwandkonstruktionen. Unter anderem untersuchte sie, wie nachträgliche Horizontalabdichtungen eine geeignete Abhilfe darstellen können. "Das Spannende an diesem Thema ist für mich der mögliche Einflussparameter - die Temperatur", erklärt sie.

Melanie Embabe war auf der Suche nach einem berufsbegleitenden Studium, eine ehemalige Kollegin machte sie auf WINGS aufmerksam. "Im Master Bautenschutz geht es um genau das, was mich in meinem Fachbereich interessiert. Wenn man mich fragt, was ich lieber mache: Einen Neubau planen oder mir ein älteres Bestandsgebäude vornehmen, fällt meine Wahl immer auf den Bestandsbau", so Embabe. "Meine tägliche Berufspraxis umfasst Bestandsbauten und denkmalgeschützte Gebäude, die eine Vielzahl von Schäden aufweisen. Ich habe in den letzten zwei Jahren viel über Bauschadensanalytik und wissenschaftliches Arbeiten gelernt und beträchtliches Fachwissen erlangt."

Alle Infos zum Fernstudium Master Bautenschutz finden Interessierte auf wings.de/bautenschutz

