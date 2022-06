Boon Edam GmbH

Boon Edam stattet NTTs Frankfurt 4 Data Center mit Hochsicherheitstüren aus

Am Rechenzentrumscampus Frankfurt 4 von NTT Global Data Centers in Hattersheim entwickelt der Systemintegrator e-shelter security ganzheitliche Sicherheits- und IoT-Lösungen. Zusammen mit e-shelter security hat der Eingangsexperte Boon Edam in dem neuen Rechenzentrum mehrere Hochsicherheits-Vereinzelungsanlagen des Modells Circlelock als Teil einer integrierten Zutrittslösung vom Parkplatz bis zum Rack installiert.

NTT ist einer der größten Rechenzentrumsdienstleister der Welt und bietet als neutraler Betreiber Zugang zu vielen Cloud-Providern, Internet-Knoten und Telekommunikationsnetzanbietern, einschließlich eines eigenen IPv6-konformen, globalen Tier-1-IP-Netzwerks. Kunden von NTT profitieren von einer auf sie zugeschnittenen Infrastruktur und von einheitlichen Best Practices im Aufbau und Betrieb der hochverfügbaren, skalierbaren und kundenspezifisch konfigurierbaren Rechenzentren.

Frankfurt ist der größte Internetknoten der Welt und ein wichtiger Standort für Rechenzentren in Deutschland. Hattersheim liegt 15 km westlich der Mainmetropole und beherbergt mit Frankfurt 4 einen hochmodernen Rechenzentrumscampus mit mehreren Rechenzentren und einer Fläche von mehr als 24.000 Quadratmetern IT-Fläche im Endausbau. Zum Schutz der sensiblen Infrastruktur hat der Eingangsexperte Boon Edam zusammen mit NTT als Planer und Betreiber des Rechenzentrums und dem Systemintegrator e-shelter security in mehreren Bauabschnitten jeweils zwei Boon Edam Circlelock-Türen eingebaut. Perspektivisch ermöglicht die integrierte Zutrittslösung auch eine standortübergreifende Harmonisierung von Systemen.

Hochsicherheitsportal mit Einzelzutritt

Als vollautomatische Hochsicherheits-Vereinzelungsanlage bietet die Circlelock Solo von Boon Edam höchsten physischen Schutz für Rechenzentren. Der platzsparende, zylinderförmige Einzelraum hat zwei ineinandergreifende, automatische Schiebetüren, die nur befugten Personen Zugang zum gesicherten Bereich gewähren. Die Circlelock kann in beide Richtungen passiert werden - doch immer nur von einer Person zur gleichen Zeit. Für reibungslose Abläufe hat Boon Edam in Frankfurt 4 jeweils zwei Sicherheitstüren nebeneinander platziert. So ist sichergestellt, dass - auch bei Wartungsarbeiten - ein Zugang nutzbar ist.

Maximale Sicherheit durch StereoVision

Um die Hochsicherheits-Vereinzelungsanlage zu betreten, muss sich der Nutzer zunächst über den Kartenleser am Eingangspfosten autorisieren. Die erste Tür öffnet sich und der Nutzer kann die Schleuse betreten. Das Überwachungssystem "StereoVision" mit 3-D-Sensor-Kamera stellt sicher, dass

sich nur eine Person in der Anlage befindet. Ist das nicht der Fall, macht das "Voice-Modul" mit einer Sprachansage auf Deutsch und Englisch darauf aufmerksam, dass nur eine Person eintreten soll. Auch beim Verlassen des gesicherten Bereichs kontrollieren der Kartenleser und "StereoVision" die Besucher. Unbefugtes Eindringen durch Piggybacking oder Tailgating lässt sich so zuverlässig verhindern.

Im Notfall einsatzbereit

Die Hochsicherheits-Vereinzelungsanlagen von Boon Edam sind mit einem USV-Notstromsystem ausgestattet: Bei einem Stromausfall bleiben die beiden Fahrflügel für eine bestimmte Zeit betriebsbereit. Geht die Leistung des Akkupakets zu Ende, öffnet sich der Fahrflügel auf der ungesicherten Seite. Der Fahrflügel auf der gesicherten Seite bleibt verriegelt. Die Circlelock ist zusätzlich zum zertifizierten Flucht- und Rettungsweg nutzbar.

Umfassender Service für Rechenzentren

Boon Edam entwickelt individuelle Lösungen, die genau zu den spezifischen Anforderungen von Rechenzentren passen. Zum Service gehören nicht nur erstklassige Produkte, sondern auch die Beratung, Planung, Installation und Wartung der Türen. "Betreiber von Rechenzentren sind bei der Auswahl ihrer Lieferanten sehr sensibel. Sie wollen schließlich die Gefahr eines Ausfalls auf ein Minimum reduzieren. Im Falle eines Falles brauchen sie einen zuverlässigen Partner, der schnell reagieren kann. Deswegen haben wir für die Hochsicherheits-Vereinzelungsanlagen in Frankfurt 4 auf Boon Edam gesetzt", sagt Thomas Beudt, Leiter Technik Frankfurt/Rhein-Ruhr der e-shelter security GmbH.

Über Boon Edam

Boon Edam ist führender Hersteller von Karusselltüren, Hochsicherheitstüren, Sensorschleusen und anderen Eingangslösungen. Die innovativen, hochwertigen Produkte von Boon Edam kommen weltweit in Gebäuden wie Flughäfen, Einkaufszentren, Büros, Krankenhäusern, Schulen und Sportarenen zum Einsatz. Die Boon Edam GmbH ist ein Unternehmen des Konzerns Royal Boon Edam International, der 1873 als Tischlerei in Amsterdam gegründet wurde und heute in dritter Generation vom Hauptsitz im niederländischen Edam geführt wird.

Weitere Informationen unter: www.boonedam.de

