Proventus Home® GmbH

Kleine WEG, großes Problem: Warum Tausende Eigentümer mit ihrer Hausverwaltung kämpfen und wie Sascha Buchholz mit der Proventus Home® GmbH Abhilfe schafft

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Düsseldorf (ots)

Wer eine Wohnung in einer kleinen Wohnungseigentümergemeinschaft besitzt, kennt die Lage: Viele Hausverwaltungen lehnen kleine WEGs ab. Wird doch ein Anbieter gefunden, bleiben Antworten oft aus, Anliegen ziehen sich hin und nötige Maßnahmen werden nicht rechtzeitig angestoßen. Wie Sascha Buchholz mit der Proventus Home® GmbH einen anderen Ansatz verfolgt, warum gerade kleine WEGs davon profitieren können und was Eigentümer dadurch konkret gewinnen, erfahren Sie hier.

Für Eigentümer kleiner Wohnungseigentümergemeinschaften ist die Lage oft verfahren. Zwar sind sie gesetzlich verpflichtet, die Verwaltung ihrer Gemeinschaft sicherzustellen und einen zentralen Ansprechpartner für Behörden, Energieversorger und Versicherungen zu benennen. In der Praxis scheitert genau das jedoch häufig schon an der Suche nach einer passenden Hausverwaltung. Gemeinschaften mit zwei bis zehn Einheiten gelten vielen Anbietern als wirtschaftlich unattraktiv, obwohl der organisatorische Aufwand fast genauso hoch ist wie bei größeren Objekten. Hinzu kommt: Wer bereits eine Verwaltung hat, ist damit nicht automatisch gut aufgestellt. Schlechte Erreichbarkeit, verschleppte Anfragen und ausbleibende Instandhaltung gehören für viele Eigentümer zum Alltag. Bleiben Mängel bestehen, machen Mieter Mietminderungen geltend oder halten Zahlungen zurück. Kleine Schäden wachsen derweil zu teuren Folgeschäden heran. Am Ende leidet nicht nur die Einnahmesituation, sondern auch der Wert der Immobilie. „Wer als Eigentümer einer kleinen WEG auf eine klassische Hausverwaltung wartet, die aktiv handelt, wartet in vielen Fällen vergeblich und zahlt am Ende doppelt: einmal für die Verwaltung und einmal für die Schäden, die durch Untätigkeit entstanden sind“, sagt Sascha Buchholz von der Proventus Home® GmbH.

„Eine Hausverwaltung muss mehr leisten als reine Organisation. Sie muss aktiv zur Werterhaltung und Weiterentwicklung beitragen“, erklärt Sascha Buchholz. Als Gründer der Proventus Home® GmbH kennt er die Herausforderungen nicht nur aus der Theorie, sondern aus eigener Erfahrung: Neben seiner langjährigen Tätigkeit im Vertrieb verfügt er über ein eigenes Immobilienportfolio mit rund 100 Wohneinheiten. Zusätzlich hat er durch seine frühere Arbeit in der Personalgewinnung für Handwerksbetriebe ein belastbares Netzwerk an Fachfirmen aufgebaut. Daraus entstand ein Modell, das kaufmännische Verwaltung nicht isoliert betrachtet, sondern mit aktiver Instandhaltung und der Entwicklung der Immobilie als Vermögenswert verbindet. Ein prägendes Beispiel lieferte schließlich den entscheidenden Impuls: Kurz vor Weihnachten saß eine Familie ohne funktionierende Heizung in ihrer Wohnung – und die zuständige Hausverwaltung konnte keine Lösung bereitstellen. Dank seines persönlichen Netzwerks konnte Sascha Buchholz noch am selben Tag Hilfe organisieren. Diese Erfahrung zeigte, wie wichtig schnelle Kontakte und klare Abläufe in der Praxis sind, und bildete die Grundlage für sein Konzept, das die Verwaltung neu denkt – praxisnah, strukturiert und konsequent aus Eigentümerperspektive.

Das Kernproblem: Warum kleine WEGs besondere Herausforderungen haben

Kleine WEGs, also Wohnungseigentümergemeinschaften, werden im Markt oft übersehen, dabei ist ihr Bedarf mindestens genauso groß. Der Verwaltungsaufwand unterscheidet sich kaum von größeren Objekten, allerdings sind die Einnahmen deutlich geringer. Genau hier liegt die Problematik: Für viele Anbieter lohnt sich die Betreuung schlicht nicht. In der Folge bleiben zahlreiche Eigentümer auf sich allein gestellt oder müssen mit Verwaltungen arbeiten, die weder erreichbar noch handlungsfähig sind. Besonders kritisch wird es, wenn notwendige Instandhaltungsmaßnahmen ausbleiben. Ohne klare Strukturen und verlässliche Ansprechpartner fehlt es an Koordination – ein Risiko, das sich schnell in steigenden Kosten und sinkender Wohnqualität niederschlägt.

Strukturierte Prozesse statt Chaos in der Verwaltung

Eine funktionierende Verwaltung braucht klare Abläufe, sonst gehen wichtige Themen im Alltag unter. Genau hier setzt die Proventus Home® GmbH an: Alle Anfragen werden zentral erfasst und strukturiert bearbeitet. Über ein Ticketsystem lassen sich Anliegen von Eigentümern und Mietern nachvollziehen, priorisieren und innerhalb von 48 Stunden bearbeiten. Ergänzt wird das durch eine digitale Infrastruktur, in der wichtige Unterlagen zentral gespeichert sind. Dazu zählen etwa Versicherungspolicen, Wirtschaftspläne und Protokolle. Eigentümer können jederzeit auf diese Dokumente zugreifen, statt Unterlagen mühsam zusammensuchen zu müssen. So entsteht Transparenz, die Vertrauen schafft und Entscheidungsprozesse deutlich vereinfacht.

Gleichzeitig spielt die Digitalisierung eine zentrale Rolle – allerdings nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zur persönlichen Betreuung. So werden beispielsweise Eigentümerversammlungen digital durchgeführt. Dadurch sind Abstimmungen effizienter und flexibler möglich. Dennoch bleibt ein direkter Ansprechpartner erhalten, sodass individuelle Anliegen schnell geklärt werden können. „Digitalisierung in der Hausverwaltung bedeutet nicht, dass Eigentümer plötzlich nur noch mit einem technischen System kommunizieren, sondern, dass keine Anfrage mehr verloren geht und jeder Vorgang nachvollziehbar bleibt“, erklärt Sascha Buchholz. Diese Verbindung aus klaren Prozessen, schnellem Handeln und moderner Infrastruktur schafft eine Verwaltung, die sowohl effizient als auch nahbar ist.

Schnelle Lösungen statt Stillstand: Der entscheidende Vorteil der Proventus Home® GmbH

Die Qualität einer Hausverwaltung wird vor allem dann sichtbar, wenn schnelle Entscheidungen gefragt sind – bei Mängeln, Schäden und akuten Problemen. Genau hier liegt ein entscheidender Vorteil der Proventus Home® GmbH. Durch ein fest eingebundenes Netzwerk an Handwerksbetrieben stehen die richtigen Ansprechpartner sofort bereit, sodass notwendige Arbeiten direkt vergeben und umgesetzt werden können – ohne lange Abstimmungen oder aufwendige Suche. Für Eigentümer bedeutet das vor allem eines: Schäden werden frühzeitig behoben, bevor sie sich ausweiten und deutlich höhere Kosten verursachen.

Wie relevant das in der Praxis ist, zeigt ein Fall aus Düsseldorf. Dort ging es um eine kleine WEG mit neun Einheiten, deren bisherige Verwaltung ihre Tätigkeit eingestellt hatte. Über rund zwei Jahre hinweg wurden notwendige Maßnahmen nicht umgesetzt. Die Balkone des Gebäudes befanden sich bereits in einem einsturzgefährdeten Zustand, Teile waren herabgefallen, Passanten potenziell gefährdet. Die Eigentümer mussten die Nutzung untersagen, da die Sicherheit nicht mehr gewährleistet war. Andere Hausverwaltungen lehnten die Übernahme ab, weil ihnen der Aufwand und die Haftungsrisiken zu hoch waren. Die Proventus Home® GmbH übernahm schließlich die Verwaltung und koordinierte die erforderlichen Maßnahmen. „Genau solche Fälle zeigen, warum ein funktionierendes Handwerksnetzwerk keine Zusatzleistung ist, sondern zur Grundausstattung einer professionellen Hausverwaltung gehört“, so Sascha Buchholz.

Mehr als Verwaltung: Fokus auf den Vermögenswert Immobilie

Für die Proventus Home® GmbH endet die Hausverwaltung nicht bei der reinen Organisation. Stattdessen reicht der Ansatz der Experten bewusst weiter und richtet den Blick auf den langfristigen Erhalt und die Entwicklung der Immobilie. Eigentümer werden bei Instandhaltungsmaßnahmen begleitet, die aus Instandhaltungsrücklagen finanziert werden – also aus Mitteln, die regelmäßig für künftige Reparaturen angespart werden. Reichen diese nicht aus, werden auch Sonderumlagen strukturiert eingeplant und koordiniert, also zusätzliche Zahlungen der Eigentümer bei größeren Maßnahmen.

Darüber hinaus werden auch steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten einbezogen. Ein Beispiel dafür sind sogenannte Restnutzungsdauer-Gutachten, bei denen die verbleibende Nutzungsdauer einer Immobilie neu bewertet wird. Dadurch können Abschreibungen angepasst und steuerliche Belastungen reduziert werden. Die daraus entstehenden Spielräume lassen sich gezielt für notwendige Investitionen nutzen – etwa für eine schrittweise Modernisierung der Immobilie. Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben kann dies auch die Grundlage für eine angemessene Anpassung der Miete bilden.

Das übergeordnete Ziel ist klar: kontinuierliche Instandhaltung, weniger Wertverlust und eine nachhaltige Entwicklung des Vermögenswerts. „Eine Immobilie, die nicht aktiv gepflegt und weiterentwickelt wird, verliert nicht nur an Substanz – sie verliert auch an Ertragskraft. Wer das verhindern will, braucht eine Verwaltung, die mitdenkt“, betont Sascha Buchholz.

Fazit: Neue Perspektiven statt Stillstand

Wer als Eigentümer kleiner WEGs heute nichts verändert, riskiert langfristig spürbare Nachteile: Mängel bleiben bestehen oder verschlimmern sich, Reaktionen verzögern sich, Kosten steigen – und der Wert der Immobilie leidet Schritt für Schritt. Der Wechsel der Hausverwaltung ist zwar mit Aufwand verbunden, da die bisherige Verwaltung formal abberufen und eine neue per Beschluss bestellt werden muss. Dennoch kann genau dieser Schritt notwendig sein, wenn aus einzelnen Problemen ein dauerhafter Zustand geworden ist.

Die Proventus Home® GmbH richtet sich gezielt an Eigentümer, die ihre Immobilie aktiv steuern wollen. Hausverwaltung wird hier nicht als reine Pflichtaufgabe verstanden, sondern als entscheidender Faktor für Werterhalt, Entwicklung und Entlastung im Alltag. „Eigentümer kleiner WEGs müssen sich nicht damit abfinden, dass ihre Immobilie von einer Verwaltung betreut wird, für die sie wirtschaftlich kaum relevant ist. Es gibt Alternativen und sie beginnen mit der Entscheidung, etwas zu verändern“, sagt Sascha Buchholz abschließend.

Möchten auch Sie Ihre Immobilie stressfrei verwalten lassen, mit klaren Abläufen, pünktlichen Mieten und voller Transparenz? Dann melden Sie sich jetzt bei Sascha Buchholz von der Proventus Home® GmbH und lassen Sie sich unverbindlich beraten!

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