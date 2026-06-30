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ZDF-Programmänderung ab KW 28/26

Mainz (ots)

ZDF Mainz, Z AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung, Tel. 06131 – 7015245/34 Mainz, 30. Juni 2026/pl3006n1.docx ZDF-Programmänderung Woche 28/26 Sa., 4.7. Bitte Programmänderung ab 17.05 Uhr beachten: 17.05 Länderspiegel 17.30 ZDF.reportage (VPS 17.35) Brennpunkt Freibad 18.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (HD/Dd 5.1/UT) aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramer und Per Mertesacker 19.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 18.59/fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) Kanada - Marokko Achtelfinale Übertragung aus Houston/USA Kommentator: Gari Paubandt In der Halbzeitpause: gegen 19.45 heute (HD/UT) (VPS 19.00) Wetter Moderation: Jana Pareigis Verlängerung und Elfmeterschießen möglich 21.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (HD/Dd 5.1/UT) Highlights, Analysen, Interviews aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramer und Per Mertesacker 21.45 heute journal (VPS 23.15) 22.00 Der Samstagskrimi Erzgebirgskrimi – Die Tränen der Mütter (VPS 20.15) (Weiterer Ablauf ab 23.30 Uhr wie vorgesehen. "SOKO München" verschiebt sich auf 4.00 Uhr. "Erzgebirgskrimi – Mord auf dem Jakobsweg" entfällt.) Die Serie "Der Bergdoktor" verschiebt sich wie folgt: 11.07.2026 Ein neuer Mensch (2) 18.07.2026 Kindeswohl (1) 01.08.2026 Kindeswohl (2) 08.08.2026 Unverzeihlich (1) 22.08.2026 Unverzeihlich (2) ______________________________ 4.00 SOKO München (VPS 18.05) ("Notruf Hafenkante" entfällt.)

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