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ZDF

ZDF-Programmänderung ab KW 28/26

Mainz (ots)

ZDF Mainz, Z AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung, Tel. 06131 – 7015245/34
Mainz, 30. Juni 2026/pl3006n1.docx


ZDF-Programmänderung


Woche 28/26

Sa., 4.7.

Bitte Programmänderung ab 17.05 Uhr beachten: 

17.05     Länderspiegel

17.30     ZDF.reportage   (VPS 17.35)
          Brennpunkt Freibad

18.00     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   (HD/Dd 5.1/UT)
          aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramer
          und Per Mertesacker

19.00     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   (VPS 18.59/fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
          Kanada - Marokko 
          Achtelfinale 
          Übertragung aus Houston/USA
          Kommentator: Gari Paubandt

          In der Halbzeitpause:
          gegen 19.45 heute (HD/UT) (VPS 19.00)
                      Wetter
                      Moderation: Jana Pareigis

          Verlängerung und Elfmeterschießen möglich

21.00     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   (HD/Dd 5.1/UT)
          Highlights, Analysen, Interviews 
          aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramer
          und Per Mertesacker

21.45     heute journal   (VPS 23.15)

22.00     Der Samstagskrimi
          Erzgebirgskrimi – Die Tränen der Mütter   (VPS 20.15)

(Weiterer Ablauf ab 23.30 Uhr wie vorgesehen. 
"SOKO München" verschiebt sich auf 4.00 Uhr. 
"Erzgebirgskrimi – Mord auf dem Jakobsweg" entfällt.)


Die Serie "Der Bergdoktor" verschiebt sich wie folgt:

11.07.2026	Ein neuer Mensch (2)
18.07.2026	Kindeswohl (1)
01.08.2026	Kindeswohl (2)
08.08.2026	Unverzeihlich (1)
22.08.2026	Unverzeihlich (2)

______________________________

 4.00     SOKO München   (VPS 18.05)

("Notruf Hafenkante" entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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