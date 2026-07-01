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Vermisst: "Aktenzeichen XY…" und zwei Folgen "Terra Xplore" im ZDF

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Mainz (ots)

Wenn ein Mensch spurlos verschwindet, bleiben Angehörige oft mit quälenden Fragen zurück. Drei ZDF-Sendungen widmen sich diesem Thema: In der Livesendung "AktenzeichenXY… Vermisst" am Mittwoch, 8. Juli 2026, 20.15 Uhr, die auch im SRF 1 (Schweizer Radio und Fernsehen) zu sehen ist, bittet Rudi Cerne um Mithilfe bei der Aufklärung von Vermisstenfällen. Die Sendung ist 30 Tage im ZDF-Streaming-Portal abrufbar. Zwei neue "Aktenzeichen XY"-Podcast-Folgen behandeln das Thema "Vermisst" ebenfalls. Und in zwei "Terra Xplore"-Folgen untersucht Leon Windscheid die Situation psychologisch: Er zeigt, wie dieser Ausnahmezustand die Psyche beeinflusst und welche Folgen es für Opfer und Angehörige hat. Beide Folgen sind bereits im ZDF-Streaming-Portal, das ZDF zeigt sie am Sonntag, 5. Juli 2026, und am Sonntag, 19. Juli 2026, jeweils um 17.15 Uhr, in seinem Programm.

Terra Xplore: Vermisst – wie lange bleibt die Hoffnung?

Spurlos verschwunden, kein Abschied, keine Antworten: Seit 2020 sucht Ralf Salice seine Tochter Scarlett. Aufgeben ist für ihn keine Option. In der "Terra Xplore"-Folge "Vermisst – wie lange bleibt die Hoffnung?" will der Psychologe Leon Windscheid wissen: Was macht diese Ungewissheit mit der Psyche? Wie leben Angehörige weiter, zwischen Angst und Hoffnung? Dafür trifft er unter anderem Ralf Salice. Im ZDF-Streaming-Portal und am Sonntag, 5. Juli 2026, 17.15 Uhr, im ZDF.

Terra Xplore: Was tun mit psychisch kranken Tätern?

Ein geliebter Mensch wird brutal getötet – doch der Täter kommt nicht ins Gefängnis, sondern in die Forensische Psychiatrie. Für viele Angehörige ist das schwer zu verstehen. In dieser Folge von "Terra Xplore" geht Psychologe Leon Windscheid der Frage nach, wie unsere Gesellschaft mit psychisch kranken Täterinnen und Tätern umgeht – und wo die Grenzen zwischen Schuld, Krankheit und Verantwortung verlaufen. Im ZDF-Streaming-Portal und am Sonntag, 19. Juli 2026, 17.15 Uhr, im ZDF.

Eurovisionssendung "Aktenzeichen XY... Vermisst"

Jutta Schulz (53) aus dem Landkreis Harz, Alexander Bohnert (51) aus dem Landkreis Rastatt, Sebastian Geier (27) aus dem Landkreis Kitzingen und Corina Niemand (43) aus Dresden: Wenn Menschen plötzlich verschwinden, ohne Erklärung und ohne Abschied, beginnt für die Angehörigen ein Leben zwischen Hoffnung und Angst. Die Spezialausgabe "Aktenzeichen XY… Vermisst" rückt diese Fälle in den Fokus. Rudi Cerne stellt mit Angehörigen und Polizei die offenen Fragen – in der Hoffnung, Antworten zu finden. Gibt es jetzt mit Hilfe des "XY"-Publikums neue Spuren, die weiterführen? Die Vermisstenfälle: Live im ZDF und im SRF 1 am Mittwoch, 8. Juli 2026, 20.15 Uhr, und nach Ausstrahlung 30 Tage im ZDF-Streaming-Portal.

Auch ein Fall aus der Schweiz, aus Adligenswil, wird in der Sendung thematisiert. Dort wird seit April 2021 Alishia Bucher vermisst. Zuletzt wurde die damals 21-Jährige am Bahnhof Luzern gesehen. Sie hatte sich einer Geschlechtsangleichung unterzogen und wurde daher in ihrem Umfeld auch "Luca" genannt. Personenbefragungen, Suchaktionen, ein internationaler DNA-Abgleich: Die umfangreichen Ermittlungen der Luzerner Polizei brachten bislang keinen Erfolg. Nun haben die Behörden den Fall neu aufgerollt und erhoffen sich neue Erkenntnisse – mit Hilfe der Sendung "Aktenzeichen XY… Vermisst".

Podcast "Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen" – Sonderfolgen

Das Verschwinden eines Kindes gehört zu den Fällen, die für Angehörige besonders belastend sind. Rudi Cerne und Conny Neumeyer befassen sich gemeinsam mit dem zuständigen Kommissar mit einem seit 26 Jahren ungeklärten Fall – in der Hoffnung auf neue Hinweise. Außerdem spricht Psychologe Leon Windscheid darüber, wie Angehörige mit der Ungewissheit und Trauer umgehen. Die Folge ist ab Mittwoch, 8. Juli 2026, 18.00 Uhr, auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar. Bereits verfügbar ist zudem eine Sonderfolge zum Thema "Vermisst", die bei der re:publica 2026 aufgezeichnet wurde. Darin blicken Rudi Cerne und Conny Neumeyer auf die verschiedenen "XY"-Formate und darauf, wie unterschiedlich reale Verbrechen dort erzählt und aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. "Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen" erscheint alle zwei Wochen mittwochs um 18.00 Uhr.

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