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ZDF baut Bildungsinitiative weiter aus

"ZDF goes Schule" startet mit 50 neuen Partnerschulen ins Schuljahr 2026/2027

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Mainz (ots)

Mit 50 neuen Partnerschulen aus ganz Deutschland startet die Bildungsinitiative "ZDF goes Schule" ins Schuljahr 2026/2027. Nach einem Pilotschuljahr mit Schulbesuchen, Online-Schulstunden, Mitmach-Aktionen und Backstage-Angeboten baut das ZDF den direkten Austausch mit Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften zu einem Netzwerk mit über 100 Partnerschulen aus. Allgemeinbildende Schulen ab Klasse 5 konnten sich auf dem Bildungsportal des ZDF unter schule.zdf.de dafür erneut als ZDF-Partnerschule bewerben.

Direktor Audience Dr. Florian Kumb: "Die große Resonanz im Pilotschuljahr zeigt, wie wichtig der direkte Austausch mit jungen Menschen in einer zunehmend fragmentierten Medienwelt ist. Darauf bauen wir auf und entwickeln das Partnerschulprogramm gemeinsam weiter. Wir geben noch mehr Einblick in unsere Arbeitsweise und nehmen zugleich wichtige Impulse aus den Schulen für unser Angebot mit. So entstehen neue Perspektiven für unsere Programme und ein besseres Verständnis dafür, was junge Zielgruppen bewegt."

Im Pilotschuljahr zeigten sich die vielen möglichen Facetten der Partnerschaft und deren Wirkung im Schulalltag: In Online-Schulstunden schalteten sich Klassen etwa in die Antarktis zu ZDF-Reportern und Tiefseetauchern auf Segelexpedition, diskutierten über Fragen, wie "Frisst die KI unsere Jobs?" und erhielten unter anderem Einblicke in die Wahlberichterstattung des ZDF. Bei Backstage-Angeboten konnten Schülerinnen und Schüler unter anderem Produktionen wie die "Giovanni Zarrella Show", das Adventskonzert in Dresden, den Biathlon-Weltcup in Ruhpolding oder auch die Produktion von "Neues aus der Anstalt" aus nächster Nähe erleben. Mitmach-Formate, wie die "Technik-AG Backstage" machten produktionelle Abläufe erlebbar.

Erfahrungen und Rückmeldungen der ersten Partnerschulen von "ZDF goes Schule", die weiterhin Teil des Netzwerks bleiben, flossen in die Weiterentwicklung des Programms ein. Auch für die neuen Partnerschulen gehören im kommenden Schuljahr Schulbesuche von ZDF-Programmmachenden, Studio- und Backstage-Angebote, Online-Schulstunden, ein exklusiver Newsletter sowie zwei Sounding Boards mit Schulleitern und Lehrkräften zur Weiterentwicklung des Projekts zum Programm. Ziel ist es, Medienkompetenz gemeinsam praxisnah zu stärken und zugleich einen dauerhaften Austausch zwischen Schulen und ZDF zu etablieren.

Daneben ist das Bildungsangebot schule.zdf.de zentraler Bestandteil von "ZDF goes Schule". Es ist frei zugänglich und präsentiert kuratierte Inhalte aus der gesamten ZDF-Markenwelt – von "Terra X" über "logo!" bis "PUR+". Unterrichtsmaterialien ergänzen das Angebot, zusätzlich sind viele Videos unter Creative-Commons-Lizenz frei nutzbar.

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